, 66 anos. O sambista morreu nesta sexta-feira (8) , no Hospital Barra dOr, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde maio por complicações de uma pneumonia.

A família confirmou que o velório do corpo Arlindo Cruz será realizado na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, sua escola de coração, neste sábado (9), em horário a ser confirmado.

Parque

O futuro Parque Piedade, que fica no bairro de mesmo nome, na zona norte da cidade, irá receber o nome do artista, segundo a prefeitura. Batizar o Parque Piedade com o nome de Arlindo Cruz teve por motivação a sua profunda identificação com o subúrbio carioca.

A previsão é a de que o novo espaço público seja inaugurado até o fim deste ano.



O Parque Piedade Arlindo Cruz será erguido em uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados, onde funcionava a antiga Universidade Gama Filho, com áreas de lazer e centros cultural, esportivo e educacional.

Estão previstos ainda um parque, academia e campo de futebol. Além disso, os frequentadores poderão contar com parque infantil e uma área com aparelhos de ginástica.



Tags:

Arlindo Cruz | luto oficia