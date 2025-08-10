A despedida de um dos maiores sambistas brasileiros levou centenas de pessoas à quadra da escola de samba Império Serrano na noite deste sábado (9).

Os portões da escola foram abertos às 18h. No início do velório, ao som de atabaques, foi realizada uma cerimônia para os orixás, conduzida pelo terreiro Ilê Osè Yobá, na antiga Rio-São Paulo, em Nova Iguaçu, frequentado pelo artista, filho de Xangô.

Em seguida, começou uma roda de samba com os sucessos de Arlindo Cruz e a distribuição de chopp na quadra. A celebração ocorreu como um tradicional gurufim, ritual de origem africana e que se manifesta em velórios festivos, marcados pela música, dança, comida e bebida.

Arlindinho Neto, filho de Arlindo Cruz, cantou a música O show tem que continuar, sucesso do grupo Fundo de Quintal, composição do pai, com Sombrinha e Luiz Carlos da Vila, todos integrantes à época do Grupo Fundo de Quintal.

O ensinamento que ele me deu é de luta, perseverança e de ser um sambista vencedor. É isso que eu vou fazer: seguir lutando e honrando o nome dele, disse Arlindinho.