A apresentadora Teresa Cristina recebe a cantora Silvia Borba para interpretar clássicos do samba-canção e conversar sobre o gênero neste domingo (10), excepcionalmente mais cedo, às 12h30, na edição inédita do programa Samba na Gamboa, da TV Brasil.

Anfitriã e convidada recordam sucessos como Ronda, de Paulo Vanzolini; Fim de Caso, de Dolores Duran; Atiraste Uma Pedra, de Herivelto Martins e David Nasser; Inquietação, de Ary Barroso; Naquela Mesa, de Sérgio Bittencourt; Eu Sei, de Cartola; Sim, de Cartola e Oswaldo Martins; Jamais, Jacob do Bandolim e Luiz Bittencourt; e Mais Cedo Ou Mais Tarde, de Geraldo Pereira.

Pernambucana radicada em Londrina, no Paraná, a cantora e pandeirista Silvia Borba fez parte de grupos como o Entretantas, formado apenas por mulheres, e conquistou o país com um emocionante repertório de sambas. Também participou de várias lives com Teresa Cristina durante a pandemia, quando ganhou visibilidade nacional.

Produção original da TV Brasil, o Samba na Gamboa fica disponível no YouTube da emissora pública e pode ser acompanhado no app TV Brasil Play. Com horário alternativo na telinha aos sábados, às 23h, o programa ainda tem versão na Rádio Nacional, que é veiculada aos sábados, ao meio-dia.

Repertório

Com um timbre que encanta, Silvia Borba solta a voz durante a entrevista para Teresa Cristina. Também recorda as lives que fez com a apresentadora no período da pandemia. 

"Se não fosse a música, acho que eu tinha enlouquecido. A música com certeza foi o que me manteve equilibrada, porque aqueles dias foram muito difíceis. O som da cura, com toda a certeza", lembra a artista.

A entrevistada fala se é necessário ter dor de cotovelo pra cantar o samba-canção. 

"A gente não precisa viver, mas precisa sentir o que é dor do outro, se colocar no lugar daquela pessoa. Sem tristeza não se faz samba. Acho que é melhor cantar a tristeza do que ficar triste. Canto músicas tristes e alegres, o que o samba retrata", reflete a convidada.

Durante a conversa, Silvia Borba também fala sobre a carreira e seus novos projetos. A cantora gosta de mesclar diversas referências em seus discos. Ela comenta sobre essa combinação que faz em seu novo álbum e explica o propósito do projeto Eu não me calo em que busca valorizar a presença feminina na cena musical. 

"Trago a fala da mulher como compositora, como intérprete, como fazedora de cultura. Para que sejamos respeitadas no cenário da cultura", ratifica.

Serviço
Samba na Gamboa domingo, dia 10/8, excepcionalmente, às 12h30, na TV Brasil
Samba na Gamboa sábado, dia 16/8, às 23h, na TV Brasil
Samba na Gamboa sábado, dia 16/8, ao meio-dia, na Rádio Nacional

