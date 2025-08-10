A equipe dacomunica com imenso pesar o falecimento da jornalista e editora Nádia Batista Franco (73), ocorrido neste sábado (9).

Nádia (foto - centro) passou mal durante uma viagem com destino a Paracatu (MG), cidade da sua família. A suspeita é de que a morte tenha ocorrido em decorrência de um infarto.

Nádia estudou na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e começou a carreira no jornal Correio Braziliense. Trabalhou 49 anos na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e nas empresas anteriores que deram origem ao sistema público de comunicação. Na maior parte desse tempo, ela atuou na Agência Brasil como editora, tendo sido também gerente de redação.

Conhecida pela elegância e apreço pela palavra, a jornalista era uma referência para os colegas e as novas gerações.

"A Nádia foi uma profissional correta e educada. Dominava muito bem a língua portuguesa. A conheci no início dos anos 70 no Correio Braziliense", conta o editor da Agência Brasil Kleber Sampaio.