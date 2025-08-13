O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira (12) a elevação da alíquota sobre a receita bruta dos jogos e apostas, o GGR (Gross Gaming Revenue), de 12% para 18%, como parte das medidas previstas na Medida Provisória 1303/2025.



Em audiência na comissão mista do Congresso, responsável por avaliar a MP, Haddad afirmou que a proposta “significa maior justiça tributária no Brasil” e representa o retorno à alíquota originalmente sugerida pelo governo durante o processo de regulamentação do setor, que acabou reduzida no parlamento após debates e informações sobre as bets.



Segundo o ministro, a medida é uma “correção de rumos” após as bets terem permanecido sem pagar impostos durante quatro anos. “Propusemos 18% sobre o GGR seguindo o padrão internacional, mas foi reduzido no parlamento para 12%. Por isso a MP propõe o restabelecimento da proposta original do governo”, destacou.



A elevação também faz parte da estratégia para recompor a arrecadação após a revogação do aumento do IOF, contemplando ainda a tributação de fundos imobiliários, letras de crédito e outros instrumentos antes isentos.



Essa não é a primeira vez que o ministro se posiciona contra as bets. Em julho, Haddad declarou que o segmento deveria ser tratado como “cigarros e bebidas alcoólicas”, sugerindo que as empresas “estão ganhando uma fortuna no Brasil, gerando muito pouco emprego, mandando para fora o dinheiro arrecadado aqui”. Para ele, a tributação mais alta sobre essas atividades é fundamental para o equilíbrio fiscal e a redução das desigualdades.



Parlamentares da base governista apoiaram o ministro durante a audiência. O deputado Carlos Zarattini (PT-SP), relator da MP, ressaltou que a proposta do Executivo tem “caráter de fazer justiça tributária”. O também deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que “a sociedade brasileira é favorável ao aumento do imposto sobre os jogos”.



Bets contestam números



Apesar do discurso do governo, as bets contestam a visão de que pagam apenas 12% de impostos. Em artigo no portal Poder360, o advogado José Francisco Manssur, ex-assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, argumenta que essa alíquota corresponde somente à tributação específica sobre o GGR, e que, na prática, as empresas arcam com uma carga muito maior.



Segundo ele, além dos 12%, as empresas recolhem IRPJ (25%), CSLL (9%), PIS/Cofins (entre 3,65% e 9,25%), ISS (2% a 5%), contribuições previdenciárias acima de 20% sobre a folha e taxa de fiscalização, elevando o peso tributário total para até 60% da receita, dependendo da operação.



Manssur também rebate a afirmação de que as bets não geram empregos no Brasil. Com a exigência legal de que as operadoras tenham sede e operação no país, há postos diretos para desenvolvedores, operadores de sites, analistas de risco, traders esportivos e especialistas em cibersegurança. Ele acrescenta que call centers e empresas de pagamento aumentaram significativamente seus quadros para atender às demandas do setor.



No plano econômico, os números reforçam a relevância do segmento para os cofres públicos. Dados divulgados pela Receita Federal mostram que no primeiro semestre de 2025 a arrecadação com jogos e apostas atingiu R$ 3,7 bilhões, somando bets e loterias. Apenas em junho, foram R$ 764 milhões, contra R$ 6 milhões no mesmo mês do ano passado, quando ainda não havia regulamentação.



O desafio para o governo agora é aprovar a MP 1303/2025 antes de outubro, prazo para sua conversão em lei. Enquanto isso, o debate sobre justiça tributária, carga fiscal e competitividade das bets no mercado nacional continua a dividir opiniões entre Executivo, Legislativo e representantes do setor.

