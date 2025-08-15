Ele vê vantagens na chegada do programa voltado aos jovens. "O Pronasci Juventude ajudará muitas pessoas a sair desse vício, com acompanhamento médico. Será o meio de uma reabilitação com auxílio. Minha expectativa é que muitas pessoas melhorem. Droga faz mal e prejudica a saúde tanto psicológica quanto física."

Programa no Amazonas

Em agosto, as ações do Pronasci Juventude chegam à Região Norte, com a contratação de equipes técnicas locais que vão atuar em quatro municípios considerados estratégicos pelo Ministério da Justiça: Iranduba, Manacapuru, Manaus e Tabatinga, sob coordenação dos campi do Instituto Federal (IFs) do Amazonas.

Os profissionais admitidos ainda passarão pela fase de formação até o efetivo atendimento, a partir de janeiro de 2026, dos jovens selecionados nos quatro territórios .

A escolha das localidades considerou os territórios marcados por alta violência e forte presença do crime organizado. De acordo com o Atlas da Violência 2025, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2013 a2023 o Amazonas registrou aumento de 30,6% no número de homicídios, passando de 1.191 para 1.555 na década.

Segundo o Ministério da Justiça, a rota do tráfico pelo Rio Solimões impacta comunidades ribeirinhas e indígenas. Outra questão é a falta de políticas públicas como geradora de vulnerabilidade extrema.

A partir do próximo ano, o Pronasci Juventude deve alcançar, no estado, 500 pessoas de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade sociorracial.

Com investimentos de R$ 7,7 milhões do governo federal no programa, as medidas incluem acompanhamento multidisciplinar dos adolescentes e jovens; elevação de escolaridade por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com o pagamento de bolsa mensal de R$ 500 por até 12 meses; além de oficinas comunitárias de arte, esporte, cultura e lazer. O ministério também planeja a formação de profissionais locais sobre prevenção e tratamento relacionados a drogas.

Nessa quinta-feira (14), a coordenação nacional do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) esteve na cidade de Iranduba.

Durante encontro no Instituto Federal do Amazonas (IFAM) - Campus Iranduba, o secretário municipal de Assistência Social, Thiago Marinho, projetou melhorias para os futuros participantes da iniciativa. "Os moradores de Iranduba só têm a ganhar com esse programa, com a colheita dos frutos dele a partir de 2026."

"Quando se passa a viabilizar meios a jovens que buscam uma alternativa de vida, com recursos dados como fomento e incentivo ao estudo e à profissionalização veremos uma mudança de contexto. Esses jovens vão poder se capacitar, ocupar a mente e ter meios para que possam ter esperanças de melhoria de vida. E como Iranduba é banhada pelos rios Negro e Solimões, a oferta de algum serviço voltado à capacitação de jovens ribeirinhos, como um diferencial no dia a dia, será um grande sucesso."

Ciente da fragilidade das políticas públicas no município, o secretário Thiago Marinho explica que o Pronasci poderá chegar a locais expostos a violências. "Temos violações de direitos em vários contextos. Na área dos jovens, existe a cooptação para o tráfico de drogas, porque os criminosos visualizam facilidades para violar a mente de pessoas jovens, e ainda a questão da impunidade pelo fato de o menor não poder ser preso. Quando é pego, depois é liberado. Os jovens são de fácil substituição."

Pronasci Juventude

Criado em 2023, o Pronasci Juventude é um dos eixos prioritários do Pronasci II e foi inspirado no projeto piloto Tô de Boa (RJ Chapadão e Pedreira), que, à época, atendeu 200 jovens em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).