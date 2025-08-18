Mesmo diante de tanta dor, o legado continua. A frase que une aqueles que tiveram as vidas impactadas pela liderança quilombola Maria Bernadete Pacífico, mais conhecida como Mãe Bernadete Pacífico, marcou as homenagens feitas a ela neste domingo (17). Há exatos dois anos, Mãe Bernadete foi assassinada em sua casa, sede da associação quilombola, na comunidade de Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho (BA).
Neste 17 de agosto de 2025, a comunidade uniu-se em tributo e pediu justiça. O café quilombola foi seguido de celebrações religiosas. Primeiro, uma missa e, depois a Roda de Oxumaré, que era o Orixá de Mãe Bernardete.
Não é fácil. Eu só quero dizer que não é fácil estar nesse lugar, não é fácil não conseguir dormir todos os dias, diz o filho de Mãe Bernadete, Jurandir Wellington Pacífico.
Mãe Bernadete foi executada a tiros em agosto de 2023. Ela atuava como coordenadora nacional de articulação de quilombos e líder do quilombo Pitanga dos Palmares. Liderança na comunidade, tinha denunciado a atuação de madeireiros e traficantes de drogas em áreas de proteção ambiental.
Brasília (DF), 17/08/2025 - Ato em memória de mãe Bernadete Pacífico, assassinada há dois anos no quilombo Pitanga dos Palmares. Foto: Divulgação - Associação Quilombo Pitanga dos Palmares.
Defesa das comunidades
As homenagens desse domingo contaram também com a presença da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, que ressaltou o compromisso do ministério em seguir defendendo os direitos das comunidades.
A gente precisa estar aqui com esse compromisso, que é compromisso de vida, que está ligado ao fortalecimento das nossas comunidades quilombolas e está ligado a garantir soberania e a democracia do nosso país. Sem democracia, não tem vida para nossas comunidades, destacou a ministra.
Macaé Evaristo disse ainda que lideranças indígenas e quilombolas são a maior parte dos defensores de direitos humanos no programa de proteção do ministério.
O número maior de casos que temos dentro desse programa de proteção é de pessoas que lutam pela manutenção dos seus territórios. São lideranças indígenas, são lideranças quilombolas, liderança de terreiro, lideranças que estão lutando contra a mineração em muitos estados do nosso país, detalhou.
A frase Mesmo diante de tanta dor, o legado continua foi repetida tanto por Jurandir quanto pela ministra e entoada pelos membros da comunidade ali presentes.
Brasília (DF), 17/08/2025 - Ato em memória de Mãe Bernadete Pacífico, assassinada há dois anos no quilombo Pitanga dos Palmares. Ministra Macaé Evaristo e Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete. Foto: Duda Rodrigues/MDHC - Duda Rodrigues/MDHC