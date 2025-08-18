O Circuito de Desfiles da Avenida Chile, no centro do Rio de Janeiro, por onde passam, durante o carnaval, blocos tradicionais como o Cacique de Ramos, Embaixadores da Folia, Bohemios de Irajá e Bafo da Onça foi batizado como Bira Presidente.

O decreto do prefeito da cidade, Eduardo Paes, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (18), é uma homenagem ao sambista e fundador do bloco Cacique de Ramos. Bira Presidente morreu em junho passado, aos 88 anos de idade, e deixou sua marca também como um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal.

A concentração para o trajeto é na Avenida Almirante Barroso. O circuito segue pela Rua México, Avenida República do Chile e se dispersa na Rua do Lavradio.

A medida busca celebrar a contribuição de Bira para o samba e para a identidade cultural do Rio, fortalecendo a tradição do carnaval de rua, diz o decreto.

O circuito, que passa a se chamar Bira Presidente, está incluído no calendário Rio o Ano Inteiro, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e é considerado como um dos mais importantes do carnaval de rua carioca e contribui diretamente para o fortalecimento do turismo e da economia da cidade.

Para o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, mais do que uma homenagem, o circuito reafirma a importância de Bira Presidente como referência do samba e da cultura popular.

Ele foi fundamental para consolidar a força do carnaval como uma das maiores expressões do Rio. E cada ação que valoriza a cultura e amplia a programação oficial tem impacto direto na imagem da cidade, atraindo visitantes e movimentando a cadeia produtiva do turismo, disse, em nota, a empresa de turismo do Rio.

Anuário oficial de eventos elaborado pela Riotur, o Rio o Ano Inteiro tem a programação atualizada permanentemente e apresenta uma lista unificada dos eventos programados previstos para a capital.

Pensado para facilitar o acesso à informação, o calendário permite que moradores e turistas consultem os eventos por data, acompanhem o status de cada atração por um sistema de cores e visualizem múltiplos eventos acontecendo no mesmo dia, tudo de forma simples e intuitiva, explica a Riotur.

Em nota divulgada no site, o Cacique de Ramos diz que familiares do Cacique Maior e a Diretoria de Ouro celebraram mais uma conquista histórica para o samba carioca, com a decisão da prefeitura do Rio de Janeiro de dar o nome de Bira Presidente ao Circuito de Desfiles da Avenida Chile.

A homenagem reconhece a trajetória de Ubirajara Félix do Nascimento, o Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e referência do samba carioca e nacional, afirma.

A nota destaca ainda o texto do decreto, ao considerar que Bira teve atuação decisiva para a valorização do carnaval de rua e da identidade cultural do Rio.

Conforme o Cacique de Ramos, essa é uma certeza e o maior orgulho da instituição.

Como a agremiação já tinha conhecimento que o decreto seria publicado nesta segunda-feira, a notícia foi comemorada ontem (17) com a quadra lotada durante a feijoada do bloco.

Em nome da nossa família e do Cacique, não temos palavras para agradecer ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente da Riotur, Bernardo Fellows, e a todos que sempre estiveram ao lado do nosso pai. Esse reconhecimento reforça o legado que ele construiu com tanto amor pelo samba, disse Karla Marcely, filha de Bira, que assumiu a presidência do bloco após a morte do pai.

Seguimos unidos para manter acesa a chama do Cacique de Ramos e tudo o que ele representa para o povo, afirmou o vice-presidente do bloco, Márcio Nascimento, casado com Cristhian Kelly, diretora-geral e irmã da presidente.

