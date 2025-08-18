A emissora daabre espaço mais uma vez para divulgar talentos por meio de obras musicais inéditas, com foco na valorização da música popular brasileira.

Artistas de todo o país podem participar com gravações de músicas em português que tenham identificação com o perfil da Rádio Nacional. Os interessados devem inscrever até duas músicas por meio deste link.

Etapas

Nesta primeira etapa, serão selecionadas no mínimo 30 e no máximo 50 músicas para avançar no festival. As obras passarão por uma Comissão Julgadora composta por representantes da Rádio Nacional e jurados convidados.

Posteriormente, as canções escolhidas serão transmitidas pela Rádio Nacional FM e submetidas à votação pela internet, no período de 13 de outubro a 30 de novembro. A música mais votada nesta primeira etapa de votação online estará automaticamente classificada entre as 12 finalistas do festival.

Encerrado o prazo da votação pela internet, na etapa final do festival, a mesma Comissão Julgadora voltará a se reunir e selecionará as outras 11 músicas finalistas, que serão veiculadas na programação da Rádio Nacional entre 1º e 12 de dezembro.

Ao todo, as 12 canções finalistas concorrerão aos prêmios nas categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet.

Para a divulgação dos vencedores do 16º Festival de Música da Rádio Nacional nas diversas categorias, a emissora promoverá um evento com transmissão online, que contará com a participação dos representantes das 12 finalistas.

Festival

O festival nasceu em 2009 com o intuito de revelar ao Brasil cantores e compositores da Música Popular Brasileira. Os artistas selecionados pelo público e pelo júri passam a tocar na programação da Rádio Nacional.

Juntamente com o Prêmio Rádio MEC, o festival compõe o eixo musical do Prêmio EBC de Comunicação Pública. O combate à desinformação, a retomada ao incentivo à produção audiovisual nacional e o tradicional reconhecimento à produção radiofônica do país norteiam os três eixos da premiação.



Serviço



16º Festival de Música da Rádio Nacional - Inscrições de 18/8 a 30/9 pelo endereço festivalradionacional.ebc.com.br

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

