Dois homens foram presos em flagrante por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), na madrugada desta quarta-feira (20), em Copacabana, na zona sul do Rio,. Os estrangeiros foram localizados por equipes da Coordenadoria de Ações Integradas da Guarda Municipal,

Após acolher os turistas, os agentes iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar os assaltantes poucos minutos depois, fazendo compras com os cartões e os celulares das vítimas, no interior de uma farmácia na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Santa Clara.

Um dos assaltantes tentou fugir no momento da abordagem, mas acabou preso. Além dos celulares e dos cartões bancários, com os criminosos foram localizadas ainda as peças de roupa roubadas das vítimas. Renan Dantas dos Santos e Cleiton Valle da Silva Veríssimo foram levados inicialmente para a 13ª DP (Ipanema) e, depois, conduzidos para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), no Leblon.

Na delegacia, os turistas reconheceram os autores do assalto. Os criminosos permanecem presos e vão responder por furto, com pena prevista de um a quatro anos de prisão. Os pertences foram devolvidos aos turistas na delegacia.

Os alemães estavam há uma semana a passeio no Rio e pretendiam ficar por mais sete dias na cidade, mas após o roubo decidiram voltar ao seu país.

Outro caso

No dia 8 deste mês, três mulheres doparam dois turistas ingleses com o golpe conhecido como Boa noite Cinderela, na avenida Vieira Souto, na orla da praia de Ipanema. O caso ocorreu na madrugada de 8 de agosto, na Lapa, bairro boêmio da região central da cidade.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, após participarem de um show na Fundição Progresso, na Lapa, os turistas ingleses Mihailo Petrovic e Diego Bravo conheceram as três jovens. As mulheres convidaram os visitantes a continuar a noite em Ipanema, oferecendo caipirinhas adulteradas com substância capaz de causar sonolência e desorientação.

No mesmo dia, o trio acessou indevidamente a conta bancária de Mihailo e tentou realizar uma transação não autorizada no valor de 16 mil libras esterlinas. A operação não foi concluída devido à exigência de reconhecimento facial, mas as denunciadas conseguiram subtrair 2.100 libras esterlinas, sendo 300 libras utilizadas para compra de criptomoeda e 1.800 libras transferidas em quatro operações.

O caso ganhou repercussão internacional e foi divulgado pelos jornais ingleses, gravado em vídeo por uma testemunha, mostrando as mulheres embarcando em um táxi logo após o crime. Os turistas foram deixados cambaleando na Avenida Vieira Souto, na orla da praia de Ipanema, totalmente desnorteados, em estado alterado de consciência. Um deles caiu na areia da praia e ficou desacordado. O motorista do táxi confirmou o trajeto, e as vítimas reconheceram formalmente as autoras na Delegacia Especial de Atendimento ao Turista, reforçando as provas.

Uma das três mulheres acusadas de dopar e roubar turistas britânicos foi presa nesta segunda-feira (18).

Amanda Couto Deloca, 23 anos, estava escondida em uma casa no bairro Nova Campina, em Duque de Caxias. Mayara Ketelyn Américo da Silva e Raiane Campos de Oliveira ainda estão foragidas.

