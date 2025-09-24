O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, foi anunciado nesta quarta-feira (24) como um dos finalistas do 47º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O episódio intitulado Mães de luta concorre na categoria Produção Jornalística em Vídeo. O anúncio dos vencedores acontecerá no dia 7 de outubro, em sessão pública com transmissão ao vivo pelo canal da premiação no YouTube. A solenidade de entrega dos prêmios está marcada para 27 de outubro, no Tucarena, em São Paulo.
O episódio Mães de luta aborda a busca por justiça, memória e reparação de mulheres que perderam seus filhos, sobrinhos, irmãos ou netos para a violência do Estado. No Brasil, 6,4 mil pessoas morreram em 2024 em decorrência de ações de policiais civis ou militares.
Entre as histórias retratadas está a de Sonia Bonfim, trancista que perdeu o filho e o marido em setembro de 2021, no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio de Janeiro. O adolescente Samuel Vicente, de 17 anos de idade, e o padrasto William Vasconcellos foram baleados por policiais. Os agentes alegaram que as vítimas eram traficantes e que agiram em legítima defesa. No entanto, um parecer técnico-pericial do Projeto Mirante apontou falhas na investigação, enquanto testemunhas afirmaram que os dois não estavam armados.
Cena do episódio Mães de luta do Programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil - Foto: TV Brasil
Eu e os colegas da equipe vibramos muito com a notícia de que estamos entre os finalistas do prêmio Herzog. Mostra o compromisso do programa Caminhos da Reportagem com os direitos humanos. Acreditamos que como empregados de uma TV pública temos o dever de dar visibilidade a assuntos negligenciados na nossa sociedade, afirmou Ana Passos, repórter responsável pela condução do trabalho de reportagem do episódio.
O Prêmio Vladimir Herzog fez sua primeira edição em 1979 e desde então presta homenagem a personalidades e profissionais da comunicação que se destacam na promoção dos direitos humanos. Também celebra a vida e a obra do jornalista Vladimir Herzog. Na edição deste ano foram 469 produções inscritas nas categorias Arte, Fotografia, Texto, Vídeo, Áudio, Multimídia e Livro-reportagem.
Ficha Técnica
Reportagem - Ana Passos Produção - Vitor Gagliardo Reportagem cinematográfica - Gabriel Penchel e Marcio de Andrade Apoio às imagens - Luis Araujo e Marcelo Padovan Auxílio técnico - Caio Araújo, Adaroan Barros Apoio à produção -Thaís Chaves
Equipe de Brasília Apoio à reportagem - Patrícia Araújo Apoio à reportagem cinematográfica - Gilvan Alves Colaboração técnica - Jairom Rio Branco
Edição de texto - Ana Passos Edição de imagem e finalização - Eric Gusmão Arte - Aleixo Leite, Caroline Ramos e Wagner Maia Sonorização e mixagem - Maurício Azevedo
Sobre o programa
O Caminhos da Reportagem é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.
A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora pública em https://www.youtube.com/tvbrasil.
As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.