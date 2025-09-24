Eu e os colegas da equipe vibramos muito com a notícia de que estamos entre os finalistas do prêmio Herzog. Mostra o compromisso do programa Caminhos da Reportagem com os direitos humanos. Acreditamos que como empregados de uma TV pública temos o dever de dar visibilidade a assuntos negligenciados na nossa sociedade, afirmou Ana Passos, repórter responsável pela condução do trabalho de reportagem do episódio.

O Prêmio Vladimir Herzog fez sua primeira edição em 1979 e desde então presta homenagem a personalidades e profissionais da comunicação que se destacam na promoção dos direitos humanos. Também celebra a vida e a obra do jornalista Vladimir Herzog. Na edição deste ano foram 469 produções inscritas nas categorias Arte, Fotografia, Texto, Vídeo, Áudio, Multimídia e Livro-reportagem.

Ficha Técnica

Reportagem - Ana Passos

Produção - Vitor Gagliardo

Reportagem cinematográfica - Gabriel Penchel e Marcio de Andrade

Apoio às imagens - Luis Araujo e Marcelo Padovan

Auxílio técnico - Caio Araújo, Adaroan Barros

Apoio à produção -Thaís Chaves

Equipe de Brasília

Apoio à reportagem - Patrícia Araújo

Apoio à reportagem cinematográfica - Gilvan Alves

Colaboração técnica - Jairom Rio Branco

Edição de texto - Ana Passos

Edição de imagem e finalização - Eric Gusmão

Arte - Aleixo Leite, Caroline Ramos e Wagner Maia

Sonorização e mixagem - Maurício Azevedo

Sobre o programa

O Caminhos da Reportagem é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora pública em https://www.youtube.com/tvbrasil.

As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.

