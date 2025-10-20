SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Oito dos 17 passageiros que ficaram feridos no acidente com um ônibus na última sexta-feira (17) no agreste pernambucano receberam alta hospitalar até o início da noite desta segunda-feira (20).

O Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns (230 km do Recife), recebeu 18 pessoas feridas na noite do acidente. Um homem de 65 anos não resistiu aos ferimentos e morreu após ter sido internado, somando-se às outras 16 vítimas que não sobreviveram ao acidente.

Cinco pacientes seguem internados no hospital, sendo que três permanecem em observação na sala amarela, um está em observação em sala vermelha e um recebe cuidado em terapia intensiva.

Em Salvador, duas mulheres foram transferidas para o Hospital Geral do Estado e uma para o Hospital Ortopédico. Um homem foi levado para o Hospital da Restauração, no Recife.

O veículo voltava de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, para Brumado, na Bahia, quando tombou na BR-423 entre os municípios de Paranatama e Saloá.

O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, conseguiu retornar para o sentido correto da pista, mas bateu em um barranco de areia e tombou, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Os corpos das vítimas foram liberados pelo Instituto Médico Legal e levados a municípios da Bahia e de Minas Gerais, onde moravam.

Dentre as vítimas do acidente estão duas moradoras da cidade de Barra da Estiva, no sudoeste baiano, que eram mãe e filha.

Os corpos de Marlene Medeiros, 57, e Sirlândia Machado, 34, foram sepultados nesta segunda-feira no Cemitério Campo Santo. A prefeitura emitiu uma nota de pesar e decretou luto oficial de dois dias.