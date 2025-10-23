A cerimônia de entrega dos prêmios ocorreu em Porto Alegre (RS), no Teatro Amrigs, e contou com a presença de autoridades, profissionais de saúde, comunicadores e representantes de instituições de todo o país.

A reportagem jornalística, que foi exibida originalmente em novembro de 2024, na TV Brasil, tratou dos perigos e dos cuidados relacionados ao Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Responsável pela produção, Flavia Peixoto comemora a conquista, principalmente por se tratar de uma premiação promovida por uma associação médica.

Foi muito gratificante sermos reconhecidos, pois isso significa que, de fato, acertamos nas escolhas das fontes, na abordagem e na seleção das informações, afirma.

Além da jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), trabalhos produzidos por profissionais dos veículos Zero Hora, Veja Saúde, Mídia Online e O Povo+ foram reconhecidos em diversas categorias do Prêmio Amrigs 2025, como rádio, mídia online, fotojornalismo e jornal/revista.

Sobre o Prêmio Amrigs

Com o tema Desafios da Medicina: formação, inovação e fake news, o Prêmio Amrigs de Jornalismo 2025 selecionou trabalhos publicados entre 11 de agosto de 2024 e 10 agosto de 2025, em diferentes formatos e veículos de comunicação de todo o Brasil.

Sobre o Caminhos da Reportagem

Produção jornalística semanal da TV Brasil, o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada assunto.

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única. Questões atuais e polêmicas são tratadas com profundidade e seriedade pela equipe de profissionais do canal. O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido com diversas premiações importantes no meio jornalístico.

Exibido às segundas, às 23h, o Caminhos da Reportagem também disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública. As matérias anteriores estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site.

