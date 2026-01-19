O Caminhos da Reportagem é um programa que criou laços afetivos com a população. Ao longo dos anos, construiu uma relação de confiança com o público, abordando temas sensíveis e relevantes com cuidado e profundidade, destaca a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.
A diretora ressalta que os prêmios são frutos de um trabalho exercido coletivamente. É o esforço diário de uma equipe comprometida, que acredita no jornalismo como ferramenta de informação, reflexão e transformação social, comenta Cidinha.
A galeria de troféus do Caminhos da Reportagem concentra conquistas de alto prestígio no cenário jornalístico, como o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, Prêmio Petrobras de Jornalismo, Prêmio Sebrae de Jornalismo, Prêmio Tim Lopes e o internacional Prêmio TAL (Televisión América Latina). Apenas no ano passado, o programa venceu 15 prêmios e foi finalista em mais dois.
Sobre o programa
O Caminhos da Reportagem está no ar na TV Brasil desde 2008. Atualmente, é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.
A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora em https://www.youtube.com/tvbrasil. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.
Confira a lista completa dos prêmios
Total de prêmios desde 2010: 101
Indicações como finalista desde 2010: 39
Total de prêmios conquistados e indicações como finalista: 140
Prêmios de 2025 (15)
1 7ª edição do Prêmio CROSP de Jornalismo Categoria Telejornalismo
Programa: Pelo direito de sorrir 1º lugar
Data da premiação: 08 de janeiro de 2025
2 2ª edição do Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo Categoria Online
Programa: AVC, cada minuto importa 1º lugar
Data da premiação: 17 de junho de 2025
3 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa Distrital Categoria Vídeo
Programa: Negócios 60+, o poder da experiência 1º lugar
Data da premiação: 22/08/2025
4 II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário Eixo Temático 2 Inteligência artificial, inclusão digital e desinformação Categoria Jornalismo de Vídeo
Programa: Eleições sem filtro 1º lugar
Data da premiação: 10/09/2025
5 II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário Eixo Temático 2 Inteligência artificial, inclusão digital e desinformação Categoria Jornalismo de Vídeo
Programa: Eu quero votar para presidente os 40 anos das Diretas Já! 2º lugar
Data da premiação: 10/09/2025
6 8º Prêmio IMPA de Jornalismo Categoria Divulgação Científica
Programa: Microplástico na veia Menção honrosa
Data da premiação: 26/09/2025
7 8º Prêmio IMPA de Jornalismo Categoria Matemática
Programa: Quebrando o código: mulheres e inteligência artificial Menção honrosa
Data da premiação: 26/09/2025
8 47º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos Categoria Produção Jornalística em Vídeo
Programa: Mães de luta Menção honrosa
Data da premiação: 07/10/2025
9 Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul) Categoria Televisão
Programa: AVC, cada minuto importa 1º lugar
Data da premiação: 15/10/2025
10 1º Prêmio SBOT de Jornalismo 2025 Categoria Única
Programa: O trabalho nosso de cada dia Moção de destaque especial
Data da premiação: 11/11/2025
11 4º Prêmio Café Brasil de Jornalismo (CNC - Conselho Nacional do Café) - Categoria Televisão
Programa: Negócios com o cerrado em pé 3º lugar
Data da premiação: 03/12/2025
12 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Categoria Jornalismo em Vídeo
Programa: Negócios 60+ O poder da experiência 1º lugar
Data da premiação: 04/12/2025
13 42º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2025 Categoria Televisão
Programa: Mães de luta Menção honrosa
Data da premiação: 10/12/2025
14 Prêmio MPRS de Jornalismo Categoria Especial: Inteligência Artificial
Programa: Adolescência conectada ao perigo 2º lugar
Data da premiação: 12/12/2025
15 67º Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo Categoria Reportagem Nacional
Programa: Marcas do racismo na escola 3º lugar (Menção Honrosa)
Data da premiação: 12/12/2025
Programas finalistas em 2025 (2)
1 7º Prêmio Livre.jor de Jornalismo Mosca Categoria Profissional
Programa: Um lar além das fronteiras
Data da premiação: 10/12/2025
2 13ª edição dos Prêmios TAL 2025 Categoria Meio Ambiente
Programa: Clima Extremo
Data da premiação: 16/12/2025
Prêmios em 2024 (10)
1 I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário STF (Eixo 1)
Programa: Declarações de Humanidade 3º lugar
Data da premiação: 24 de abril de 2024
2 I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário STJ (Eixo 3)
Programa: Mães no Cárcere 3º lugar
Data da premiação: 24 de abril de 2024
3 I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário STJ (Eixo 3)
Programa: Órfãos do Feminicídio 3º lugar
Data da premiação: 24 de abril de 2024
4 I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário TST (Eixo 4)
Programa: À Força - A Escravidão Moderna 3º lugar
Data da premiação: 24 de abril de 2024
5 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa RJ - Categoria Vídeo
Programa: Negócios com sabor de história 1º lugar
Data da premiação: 29 de agosto de 2024
6 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa DF Categoria Vídeo
Programa: O valor do lixo 1º lugar
Data da premiação: 30 de setembro de 2024
7 46ª edição do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Programa: Inocentes na Prisão
Data da premiação: 29/10/2024
8 32ª edição do Festival Ecocine Categoria Melhor Documentário Média Metragem sobre Meio Ambiente
Programa: "Cafuringa, a última fronteira verde do Distrito Federal"
Data da premiação: 11/12/2024
9 66° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo
Programa: Terra em cinzas: as queimadas de 2024 1º lugar
Data da premiação: 12/12/2024
10 66° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo
Programa: Clima extremo 2º lugar
Data da premiação: 12/12/2024
Programas finalistas em 2024 (3)
1 Prêmio CNT de Jornalismo Confederação Nacional dos Transportes
Categoria: Televisão
Programa: Soluções em Trânsito
Data da premiação: 06/11/2024
2 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa Nacional
Categoria: Vídeo
Programa: Negócios com sabor de história
Data da premiação: 28/11/2024
3 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa Nacional
Categoria: Vídeo
Programa: O valor do lixo
Data da premiação: 28/11/2024
Selecionado para exibição em festival audiovisual em 2024 (1)
1 - Festival de cinema ECOCINE International Environmental and Human Rights Film
Programa: Cafuringa A última fronteira verde do DF
Data do festival: 17/10/2024 a 15/12/2024
Prêmios em 2023 (5)
1 Prêmio MOL de Jornalismo
Programa: Gastronomia da Solidariedade
Data da premiação: 30/03/2023
2 Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul)
Categoria: Televisão
Programa: Medicalização da Vida 1º lugar
Data da premiação: 18/10/2023
3 Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul)
Categoria: Televisão
Programa: Vacina, infância protegida 2º lugar
Data da premiação: 18/10/2023
4 Terceiro Festival de Cinema Vida (Instituto Integridade)
Premiação: Melhor filme / Vídeo
Programa: Respeitem meus cabelos brancos
Data da premiação: 27/10/2023
5 Prêmio de Jornalismo Save the Children para América Latina e Caribe
Categoria: Imprensa Televisiva
Programa: Órfãos do feminicídio Vencedor
Data da premiação: 19/12/2023
Pauta selecionada para financiamento em 2023 (1)
1 Aprovação de projeto pela OMS/OPAS para cobertura sobre segurança viária
Financiamento da pauta Soluções em trânsito
Data da seleção: 26/06/2023
Programas finalistas em 2023 (2)
1 Prêmio ABMES de Jornalismo
Programa: Fuga de cérebros, a diáspora de cientistas brasileiros
Data da premiação: 08/08/2023
2 Prêmio de Comunicação José Luiz Egydio Setúbal
Programa: Vacina, infância protegida
Data da premiação: 25/09/2023
Prêmios em 2022 (5)
1 Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022
Categoria: Vídeo Etapa Rio de Janeiro
Programa: Gastronomia da Solidariedade
Data da premiação: 30/09/2022
2 Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022
Categoria: Vídeo Etapa Rio de Janeiro
Programa: Negócios de impacto 3º lugar
Data da premiação: 30/09/2022
3 Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2022
Categoria: Telejornalismo
Programa: "Hanseníase - Marcas do Preconceito" Vencedor
Data da premiação: 13/11/2022
4 Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2022
Categoria: categoria especial Doenças Tropicais Negligenciadas
Programa: "Doença de Chagas e Leishmaniose: Retrato do Descaso"
Data da premiação: 13/11/2022
5 2º Festival de Cinema Vida, 2022 Lar dos Velhinhos Maria Madalena
Premiação: Melhor filme pela comissão julgadora
Programa: Envelhecer: meu tempo é hoje
Data da premiação: 27/10/2022
Programas finalistas em 2022 (1)
1 Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2022 - Associação Médica do Rio Grande do Sul
Categoria: TV
Programa: Doença de Chagas e Leishmaniose: retrato do descaso
Data da Premiação: 13/10/2022
Prêmios em 2021 (4)
1 Prêmio ESET de Jornalismo em Segurança da Informação 2021 Promovido pela ESET (Estado Atual da Ciber Segurança na América Latina)
Premiação: melhor trabalho da região Brasil
Programa: As definições de fraude foram atualizadas
Data da premiação: 01/10/2021
2 Prêmio NHR de Jornalismo 2021
Categoria: Categoria especial Doenças Tropicais Negligenciadas
Programa: Leishmaniose, retrato do abandono Vencedor
Data da premiação: 26/10/1021
3 II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021
Categoria: Videojornalismo
Programa: Um Brasil sem o básico 3º lugar
Data da premiação: 07/12/2021
4 38º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2021 - promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS.
Categoria: Televisão
Programa: Em busca da saúde Menção Honrosa.
Data da premiação: 10/12/2021
Programas finalistas 2021 (3)
1 II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021
Categoria: Videojornalismo
Programa: Barcarena, Cidade Contaminada
Data da premiação: 07/12/2021
2 II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021
Categoria: Videojornalismo
Programa: Catadores de Sonhos
Data da premiação: 07/12/2021
3 II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021
Categoria: Videojornalismo
Programa: O ouro azul
Data da premiação: 07/12/2021
Programas finalistas em 2020 (1)
1 Prêmio CNT de Jornalismo 2020 Confederação Nacional dos Transportes
Categoria: Televisão
Programa: Transporte em tempos de coronavírus
Data da premiação: 01/12/2020
Prêmios em 2019 (8)
1 52º Prêmio de Comunicação da CNBB 2019 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Categoria: TV - Clara de Assis, na subcategoria Documentário
Programa: "O poder da (des) informação 1º lugar
Data da premiação: 19/07/2019
2 Prêmio Jornalista Tropical 2019 Promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
Categoria: TV
Programa: "Doença de Chagas: o adoecer do coração 1º lugar
Data da premiação: 28/ 07/2019
3 41º prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 2019
Programa: "O paciente invisível" Menção Honrosa
Data da premiação: 24/10/2019
4 Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020 Promovido pela Organização Mundial do Turismo
Programa: "No rastro da Poesia, no caminho de Cora" Vencedor
Data da premiação: 06/11/2019
5 Prêmio Longevidade Bradesco 2019
Programa: "Quarta idade: a vida depois dos 80 1º lugar
Data da premiação: 11/11/2019
6 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 Promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS
Categoria: Documentário
Programa: O paciente invisível 3º lugar.
Data da premiação: 10/12/2019
7 Edital ANDI para elaboração de pauta sobre Primeira Infância 2019
Seleção da pauta Crianças venezuelanas refugiadas em Roraima, que resultou em dois produtos: série do Repórter Brasil Infância Refugiada, exibida em outubro de 2019; e o programa Depois da fronteira a vida das crianças imigrantes, do Caminhos da Reportagem, exibido em dezembro de 2019.
8 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 - promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS
Categoria: Televisão
Série Infância Refugiada (Repórter Brasil) 2º lugar
Data da premiação: 10/12/2019
Programas finalistas em 2019 (1)
1 52º Prêmio de Comunicação da CNBB 2019 - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Categoria: TV Clara de Assis
Programa: A Arquitetura que nos Une
Data da premiação: 19/07/2019
Prêmios em 2018 (12)
1 1º Prêmio Geneton Moraes Neto - realizado pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição ligada ao Ministério da Educação, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope)
Categoria: Videojornalismo
Programa: Gosto Amargo do Rio Doce" 1º lugar
Data da premiação: 26/03/18
2 1º Prêmio Geneton Moraes Neto - realizado pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição ligada ao Ministério da Educação, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope)
Categoria: Videojornalismo
Programa: As Cores da Cidade" 3º lugar
Data da premiação: 26/03/18
3 VI Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal
Categoria: Jornalismo de TV
Programa: Geração Digital em busca de likes 2º lugar
Data da premiação: 04/06/18
4 13º Troféu Mulher Imprensa
Categoria: Melhor Reportagem Especial ou Série Sobre Mulheres
Programa: Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado" 1º lugar
Data da premiação: 14/08/18
5 Prêmio de Comunicação da CNBB Clara de Assis
Categoria: Documentário
Programa: Marcados pelo sol Vencedor
Data da premiação: 20/07/18
6 5ª edição do Prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)
Categoria: Hors Concours
Programas: Precisamos falar sobre isso, Cicatrizes da tristeza, Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado e O poder da música.
Data da premiação: 17/10/18
7 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Melhor Produção Jornalística em Vídeo
Programa: Defensores sob ameaça Vencedor
Data da premiação: 25/10/18
8 2ª edição do Prêmio CICV de Cobertura Humanitária Internacional
Programa: RefugiAdas Vencedor
Data da premiação: 06/11/18
9 7º Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos
Categoria: Reportagem Jornalística
Programa: Vidas em Trânsito
Data da premiação: 12/11/18
10 4ª edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo
Categoria: TV
Programa: Cicatrizes da tristeza Vencedor
Data da premiação: 27/11/18
11 8ª edição do Prêmio Longevidade de Jornalismo Bradesco Seguros
Categoria: Mídia Digital
Programa Idosos Conect@ados 1º lugar
Data da premiação: 21/11/18
12 35º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo/2018
Categoria: Televisão
Programa "Barcarena, cidade contaminada 1º lugar
Data da premiação: 10 de dezembro
Programas finalistas em 2018 (3)
1 Prêmio de Comunicação da CNBB Clara de Assis
Categoria: Documentário
Programa: Território de(s) marcado
Data da premiação: 20/07/18
2 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Melhor Produção Jornalística em Vídeo
Programa: RefugiAdas
Data da premiação: 25/10/18
3 Anamatra de Direitos Humanos / 2018
Subcategoria: Televisão
Programa: "Assédio Sexual no Trabalho, um crime silenciado
Data da premiação: 23/08/2018
Prêmios em 2017 (2)
1 3ª Edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo, realizado pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH)
Programa: Sífilis, a doença de Mil Faces" Vencedor
Data da premiação: 07/11/17
2 4º Prêmio ABP de Jornalismo - realizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria
Categoria: Hors Concours
Programas vencedores: Cracolândia, o Caminho das Pedras, Sífilis, a doença de mil faces, Você tem medo de quê?, A vida é tão rara, Geração digital: em busca de likes, Alcoolismo: do caos à recuperação
Data da premiação: 25/11/17
Prêmios em 2016 (7)
1 Prêmio CNBB de Comunicação Prêmio Clara de Assis
Categoria: Televisão
Programa: Loucura e Liberdade: Saúde mental em Barbacena
Data da premiação: 08/04/2016
2 Prêmio Petrobras de Jornalismo
Programa: As canções que você fez pra mim Vencedor
Data da premiação: 24/05/2016
3 Prêmio TAL 2016
Categoria: Melhor Programa Jornalístico
Programa: Uma guerra sem herói Vencedor
Data da premiação: 28/07/16
4 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Documentário
Programa: Mulheres do Zika Vencedor
Data da premiação: 25/10/16
5) 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Programa: Racismo na Escola Menção Honrosa
Categoria: Documentário
Data da premiação: 25/10/16
6 9 º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria: Audiovisual/Telejornalismo com o tema sustentabilidade
Programa: Desta Água não beberei Vencedor
Data da premiação: 24/11/2016
7 3ª edição do prêmio ABP de Jornalismo
Categoria: Televisão
Programa: Depressão, a dor da alma Vencedor
Data da premiação: 16/11/2016
Programas finalistas em 2016 (3)
1 Prêmio Estácio de Jornalismo
Categoria: TV
Programa: Racismo na escola
Data da premiação: 06/10/16
2 Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria: Audiovisual/Telejornalismo com o tema sustentabilidade.
Programa: Ouro Branco do Araripe.
Data da premiação: 24/11/2016
3 Prêmio Anamatra
Categoria: Televisão
Programa: O quarto dos fundos
Data da premiação: novembro/ 2016
Prêmios em 2015 (7)
1 Prêmio Sebrae de Jornalismo
Categoria: Imagem Jornalística.
Programa: Artesanato, talento e tradição na ponta dos dedos Vencedor na Etapa Distrital
Data da premiação: 14/04/2015
2 Prêmio Petrobras de Jornalismo 2014
Categoria: Melhor Reportagem Cultural em TV
Programa: Cinema Brasileiro Luz, Câmera e Verba- vencedor
Data da premiação: 30/06/2015
3 Prêmio MPT de Jornalismo
Categoria: Telejornalismo
Programa: O ouro branco de Araripina- vencedor do Centro-Oeste
Data da premiação: 14/08/2015
4 Prêmio MPT de Jornalismo
Categoria: Reportagem cinematográfica
Programa: O ouro branco de Araripina- vencedor
Data da premiação: 14/08/2015
5 10º Prêmio SindhRIO de Jornalismo e Saúde
Categoria: TV
Programa: Hanseníase: a história que o Brasil não conhece 3º lugar
Data da premiação: 22/10/2015
6 Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: TV
Programa: Movimento Negro: da Ditadura à Democracia Menção Honrosa
Data da premiação: 20/11/2015
7 Prêmio Medtronic 2015
Categoria: TV
Programa: "Filhos da Ciência" 2º lugar
Data da premiação: 30/07/2015
Programas finalistas em 2015 (6)
1 Prêmio Câmara de Comércio Árabe Brasileira
Programa: 25 de março: o Oriente é aqui
Data da premiação: 25/03/2015
2 60ª Edição do Prêmio Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: Crime na rede: intimidade compartilhada
Data da premiação: 12/11/2015
3 60ª Edição do Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: "Uma Guerra sem Herói"
Data da premiação: 12/11/2015
4 Prêmio TAL Televisión America Latina
Categoria: Melhor programa Jornalístico
Programa: A pele negra
Data da premiação: 30/07/2015
5 Prêmio TAL Televisión America Latina
Categoria: Melhor programa Jornalístico
Programa: Transexual: a busca pela identidade
Data da premiação: 30 de julho de 2015
6 Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: TV
Programa: Ayacucho, morada da alma
Data da premiação: 20 de novembro de 2015
Prêmios em 2014 (8)
1 Prêmio Nacional de Jornalismo sobre Violência de Gênero Organizado pela Casa da Mulher Catarina e pela Rede Feminista de Saúde
Categoria: Jornalística
Programa: "A hora da chegada como nascem os bebês no Brasil" Menção Honrosa
Data da premiação: 16/05/2014
2 III Prêmio de Jornalismo da Medtronic 2013
Categoria: Telejornalismo
Programa: Medicina do Futuro: realidade ou ficção? 1º lugar
Data da premiação: 01/04/2014
3 Prêmio Jornalista Tropical Organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT)
Categoria: Jornalística/TV
Programa: Hanseníase, a história que o Brasil não conhece 1º lugar
Data da premiação: agosto de 2014
4 36º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Documentário/TV
Programa: A Pele Negra Menção Honrosa
Data da premiação: 29/10/2014
5 15º Prêmio Imprensa Embratel/Claro
Categoria: Jornalismo/Reportagem Cultural
Programa: "Terra da Poesia" 1º lugar
Data da premiação: 09/12/2014
6 Prêmio MPT de Jornalismo 2014
Categoria: TV Etapa Regional Centro-Oeste
Programa: "CLT 70 anos" 1º lugar
Data da premiação: 11/12/2014
7 Prêmio MPT de Jornalismo 2014
Categoria: Repórter Cinematográfico Etapa Regional Centro-Oeste
Programa: "Infância Perdida" 1º lugar
Data da premiação: 11/12/2014
8 4º Prêmio Longevidade Bradesco Seguros
Categoria: Mídia eletrônica (rádio, TV e internet)
Programa: Novos Idosos, Velhos Desafios 2º lugar
Data da premiação: 15 de outubro de 2014
Programas finalistas em 2014 (4)
1 59ª Edição do Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: Escola Base 20 anos depois
Data da premiação: 02/12/2014
2 11º Prêmio Libero Badaró
Categoria: Cobertura Internacional
Programa: "Vítimas do Conflito Armado na Colômbia"
Data da premiação: 24/11/2014
3 8º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria: Telejornalismo
Programa: Desperdício de alimentos, quem paga essa conta?
Data da premiação: outubro de 2014
4 8º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria: Telejornalismo
Programa: Chico Mendes sua luta, seu legado
Data da premiação: outubro de 2014
Prêmios em 2013 (4)
1 Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde
Categoria: Televisão e Vídeo
Programa: Câncer Avanços e Desafios Menção Honrosa
Data da premiação: 04/07/2013
2 8º Prêmio SINDHRio de Jornalismo e Saúde
Categoria: Jornalismo
Programa: Medicina do Futuro: realidade ou ficção? Menção Honrosa
Data da premiação: 04/11/2013
3 35ª Edição do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos humanos
Categoria: Documentário de TV
Programa: Carandiru, as marcas da intolerância Menção Honrosa
Data da premiação: 22/10/2013
4 VII Concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo
Categoria: Jornalística
Programa: Exploração Sexual: jogo fora da lei Menção Honrosa
Data da premiação: 25/11/2013
Programas finalistas em 2013 (1)
1 Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde
Categoria: Televisão e Vídeo
Programa: A vida por um fio
Data da premiação: 04/07/2013
Prêmios em 2012 (9):
1 Prêmio IEV Mídia Cultural 2012
Categoria: Jornalística
Programa: Vale do Paraíba Vencedor
Data da premiação: 01/12/2012
2 Prêmio ANTF- Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários
Categoria: Televisão
Programa: "Trens do Brasil" Vencedor
Data da premiação: 04/09/2012
3 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Documentário
Programa: Crimes da Ditadura Vencedor
Data da premiação: 23/10/2012
4 Prêmio APEX Brasil Exportar é Inovar
Categoria: Melhor Reportagem Jornalística
Programa: "O Brasil que exporta" vencedor
Data da premiação: outubro de 2012
5 5º Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2012
Categoria: Imprensa, subcategoria Televisão
Programa: "O Nosso Lixo" vencedor
Data da premiação: 28/11/2012
6 Prêmio Sindiverde
Categoria: Televisão
Programa: "O Nosso Lixo" 2º lugar
Data da premiação: outubro de 2012
7 Prêmio Jornalista Abdias Nascimento
Categoria: Televisão
Programa: "O Negro no Brasil, Brilho e Invisibilidade" 2º lugar
Data da premiação: 12/11/2012
8 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Televisão
Programa: A Mão de Obra Escrava Urbana Menção Honrosa
Data da premiação: 12/11/2012
9 Prêmio Microcamp de Jornalismo
Categoria: TV
Programa: O Lixo Eletrônico no Brasi Vencedor
Data da premiação: março de 2012
Programas finalistas em 2012 (6)
1 Prêmio Esso de Jornalismo (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: A Mão de Obra Escrava Urbana
Data da premiação: 04/12/2012
2 19ª edição do Prêmio da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Jornalismo
Categoria: Televisão
Programa: "Trens do Brasil"
Data da premiação: outubro de 2012
3 Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade
Categoria: Televisão
Programa: O Lixo Eletrônico no Brasil
Data da premiação: outubro de 2012
4 Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade
Categoria: Televisão
Programa: Agrotóxicos no Brasil
Data da premiação: outubro de 2012
5 Prêmio Jornalista Abdias Nascimento
Categoria: Televisão
Programa: Quilombo, luta e resistência
Data da premiação: 12/11/2012
6 I Prêmio de Jornalismo da Indústria da Construção da Câmara Brasileira da Indústria da Construção CBIC
Categoria: Televisão
Programa: Habitação do sonho ao concreto
Data da premiação: 2012
Prêmios em 2011 (3)
1 Prêmio Imprensa Embratel 2011
Categoria: Educação
Programa: Publicidade Infantil Vencedor
Data da premiação: 22/11/2011
2 Prêmio Massey Ferguson de Jornalismo
Programa: Agrotóxicos no Brasil Vencedor
Ano da premiação: 2011
3 Grande Prêmio Piauí de Reportagem 2011 Coordenadoria de Comunicação Social do Piauí
Categoria: Vencedor do Grande Prêmio
Programa: Delta do Parnaíba
Data da premiação: 01/11/2011
Programas finalistas em 2011 (1)
1 Prêmio Esso de Jornalismo (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: Torcidas: fúria, responsabilidade e paixão
Prêmios em 2010 (2)
1 V Prêmio Orgulho Autista 2009/2010
Categoria: TV
Programa: Autismo
Data da premiação: 03/12/2010
2 Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: TV/Documentário
Programa: Pistolagem: tradição ou impunidade? Menção Honrosa
Data da premiação: outubro de 2010
Programas finalistas em 2010 (3)
1 Prêmio Lorenzo Natali da União Europeia para programas jornalísticos que tratam de direitos humanos, democracia e desenvolvimento
Categoria: Televisão
Programa: Guerrilha do Araguaia
Data da premiação: dezembro de 2010
2 12ª edição do Prêmio Imprensa Embratel
Categoria: Televisão
Programa: Biopirataria: natureza roubada
Data da premiação: 2010
3 Prêmio CNT de jornalismo Confederação Nacional dos Transportes Categoria: Televisão
Programa: Transamazônica 40 anos
Data da premiação: 2010
Tags:
caminhos da reportagem | Comunicação Públic | EBC | Empresa Brasil de Comunicação | TV Brasil