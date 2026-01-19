O Caminhos da Reportagem, atração da emissora pública, ultrapassou no final de 2025 a marca de 100 prêmios recebidos. Desde 2010, quando foi iniciada a contagem, já foram 101 honrarias. Os reconhecimentos atestam a relevância editorial, a qualidade jornalística e o compromisso da produção com reportagens aprofundadas sobre os mais variados temas de interesse público.

O Caminhos da Reportagem é um programa que criou laços afetivos com a população. Ao longo dos anos, construiu uma relação de confiança com o público, abordando temas sensíveis e relevantes com cuidado e profundidade, destaca a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.

A diretora ressalta que os prêmios são frutos de um trabalho exercido coletivamente. É o esforço diário de uma equipe comprometida, que acredita no jornalismo como ferramenta de informação, reflexão e transformação social, comenta Cidinha.

A galeria de troféus do Caminhos da Reportagem concentra conquistas de alto prestígio no cenário jornalístico, como o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, Prêmio Petrobras de Jornalismo, Prêmio Sebrae de Jornalismo, Prêmio Tim Lopes e o internacional Prêmio TAL (Televisión América Latina). Apenas no ano passado, o programa venceu 15 prêmios e foi finalista em mais dois.

Sobre o programa

O Caminhos da Reportagem está no ar na TV Brasil desde 2008. Atualmente, é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora em https://www.youtube.com/tvbrasil. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.

Confira a lista completa dos prêmios

Total de prêmios desde 2010: 101

Indicações como finalista desde 2010: 39

Total de prêmios conquistados e indicações como finalista: 140



Prêmios de 2025 (15)

1 7ª edição do Prêmio CROSP de Jornalismo Categoria Telejornalismo

Programa: Pelo direito de sorrir 1º lugar

Data da premiação: 08 de janeiro de 2025

2 2ª edição do Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo Categoria Online

Programa: AVC, cada minuto importa 1º lugar

Data da premiação: 17 de junho de 2025

3 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa Distrital Categoria Vídeo

Programa: Negócios 60+, o poder da experiência 1º lugar

Data da premiação: 22/08/2025

4 II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário Eixo Temático 2 Inteligência artificial, inclusão digital e desinformação Categoria Jornalismo de Vídeo

Programa: Eleições sem filtro 1º lugar

Data da premiação: 10/09/2025

5 II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário Eixo Temático 2 Inteligência artificial, inclusão digital e desinformação Categoria Jornalismo de Vídeo

Programa: Eu quero votar para presidente os 40 anos das Diretas Já! 2º lugar

Data da premiação: 10/09/2025

6 8º Prêmio IMPA de Jornalismo Categoria Divulgação Científica

Programa: Microplástico na veia Menção honrosa

Data da premiação: 26/09/2025

7 8º Prêmio IMPA de Jornalismo Categoria Matemática

Programa: Quebrando o código: mulheres e inteligência artificial Menção honrosa

Data da premiação: 26/09/2025

8 47º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos Categoria Produção Jornalística em Vídeo

Programa: Mães de luta Menção honrosa

Data da premiação: 07/10/2025

9 Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul) Categoria Televisão

Programa: AVC, cada minuto importa 1º lugar

Data da premiação: 15/10/2025

10 1º Prêmio SBOT de Jornalismo 2025 Categoria Única

Programa: O trabalho nosso de cada dia Moção de destaque especial

Data da premiação: 11/11/2025

11 4º Prêmio Café Brasil de Jornalismo (CNC - Conselho Nacional do Café) - Categoria Televisão

Programa: Negócios com o cerrado em pé 3º lugar

Data da premiação: 03/12/2025

12 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Categoria Jornalismo em Vídeo

Programa: Negócios 60+ O poder da experiência 1º lugar

Data da premiação: 04/12/2025

13 42º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2025 Categoria Televisão

Programa: Mães de luta Menção honrosa

Data da premiação: 10/12/2025

14 Prêmio MPRS de Jornalismo Categoria Especial: Inteligência Artificial

Programa: Adolescência conectada ao perigo 2º lugar

Data da premiação: 12/12/2025

15 67º Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo Categoria Reportagem Nacional

Programa: Marcas do racismo na escola 3º lugar (Menção Honrosa)

Data da premiação: 12/12/2025

Programas finalistas em 2025 (2)

1 7º Prêmio Livre.jor de Jornalismo Mosca Categoria Profissional

Programa: Um lar além das fronteiras

Data da premiação: 10/12/2025

2 13ª edição dos Prêmios TAL 2025 Categoria Meio Ambiente

Programa: Clima Extremo

Data da premiação: 16/12/2025

Prêmios em 2024 (10)

1 I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário STF (Eixo 1)

Programa: Declarações de Humanidade 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

2 I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário STJ (Eixo 3)

Programa: Mães no Cárcere 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

3 I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário STJ (Eixo 3)

Programa: Órfãos do Feminicídio 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

4 I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário TST (Eixo 4)

Programa: À Força - A Escravidão Moderna 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

5 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa RJ - Categoria Vídeo

Programa: Negócios com sabor de história 1º lugar

Data da premiação: 29 de agosto de 2024

6 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa DF Categoria Vídeo

Programa: O valor do lixo 1º lugar

Data da premiação: 30 de setembro de 2024

7 46ª edição do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Programa: Inocentes na Prisão

Data da premiação: 29/10/2024

8 32ª edição do Festival Ecocine Categoria Melhor Documentário Média Metragem sobre Meio Ambiente

Programa: "Cafuringa, a última fronteira verde do Distrito Federal"

Data da premiação: 11/12/2024

9 66° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo

Programa: Terra em cinzas: as queimadas de 2024 1º lugar

Data da premiação: 12/12/2024

10 66° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo

Programa: Clima extremo 2º lugar

Data da premiação: 12/12/2024

Programas finalistas em 2024 (3)

1 Prêmio CNT de Jornalismo Confederação Nacional dos Transportes

Categoria: Televisão

Programa: Soluções em Trânsito

Data da premiação: 06/11/2024

2 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa Nacional

Categoria: Vídeo

Programa: Negócios com sabor de história

Data da premiação: 28/11/2024

3 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa Nacional

Categoria: Vídeo

Programa: O valor do lixo

Data da premiação: 28/11/2024

Selecionado para exibição em festival audiovisual em 2024 (1)

1 - Festival de cinema ECOCINE International Environmental and Human Rights Film

Programa: Cafuringa A última fronteira verde do DF

Data do festival: 17/10/2024 a 15/12/2024

Prêmios em 2023 (5)

1 Prêmio MOL de Jornalismo

Programa: Gastronomia da Solidariedade

Data da premiação: 30/03/2023

2 Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul)

Categoria: Televisão

Programa: Medicalização da Vida 1º lugar

Data da premiação: 18/10/2023

3 Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul)

Categoria: Televisão

Programa: Vacina, infância protegida 2º lugar

Data da premiação: 18/10/2023

4 Terceiro Festival de Cinema Vida (Instituto Integridade)

Premiação: Melhor filme / Vídeo

Programa: Respeitem meus cabelos brancos

Data da premiação: 27/10/2023

5 Prêmio de Jornalismo Save the Children para América Latina e Caribe

Categoria: Imprensa Televisiva

Programa: Órfãos do feminicídio Vencedor

Data da premiação: 19/12/2023

Pauta selecionada para financiamento em 2023 (1)

1 Aprovação de projeto pela OMS/OPAS para cobertura sobre segurança viária

Financiamento da pauta Soluções em trânsito

Data da seleção: 26/06/2023

Programas finalistas em 2023 (2)

1 Prêmio ABMES de Jornalismo

Programa: Fuga de cérebros, a diáspora de cientistas brasileiros

Data da premiação: 08/08/2023

2 Prêmio de Comunicação José Luiz Egydio Setúbal

Programa: Vacina, infância protegida

Data da premiação: 25/09/2023

Prêmios em 2022 (5)

1 Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022

Categoria: Vídeo Etapa Rio de Janeiro

Programa: Gastronomia da Solidariedade

Data da premiação: 30/09/2022

2 Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022

Categoria: Vídeo Etapa Rio de Janeiro

Programa: Negócios de impacto 3º lugar

Data da premiação: 30/09/2022

3 Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2022

Categoria: Telejornalismo

Programa: "Hanseníase - Marcas do Preconceito" Vencedor

Data da premiação: 13/11/2022

4 Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2022

Categoria: categoria especial Doenças Tropicais Negligenciadas

Programa: "Doença de Chagas e Leishmaniose: Retrato do Descaso"

Data da premiação: 13/11/2022

5 2º Festival de Cinema Vida, 2022 Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Premiação: Melhor filme pela comissão julgadora

Programa: Envelhecer: meu tempo é hoje

Data da premiação: 27/10/2022

Programas finalistas em 2022 (1)

1 Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2022 - Associação Médica do Rio Grande do Sul

Categoria: TV

Programa: Doença de Chagas e Leishmaniose: retrato do descaso

Data da Premiação: 13/10/2022

Prêmios em 2021 (4)

1 Prêmio ESET de Jornalismo em Segurança da Informação 2021 Promovido pela ESET (Estado Atual da Ciber Segurança na América Latina)

Premiação: melhor trabalho da região Brasil

Programa: As definições de fraude foram atualizadas

Data da premiação: 01/10/2021

2 Prêmio NHR de Jornalismo 2021

Categoria: Categoria especial Doenças Tropicais Negligenciadas

Programa: Leishmaniose, retrato do abandono Vencedor

Data da premiação: 26/10/1021

3 II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: Um Brasil sem o básico 3º lugar

Data da premiação: 07/12/2021

4 38º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2021 - promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS.

Categoria: Televisão

Programa: Em busca da saúde Menção Honrosa.

Data da premiação: 10/12/2021

Programas finalistas 2021 (3)

1 II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: Barcarena, Cidade Contaminada

Data da premiação: 07/12/2021

2 II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: Catadores de Sonhos

Data da premiação: 07/12/2021

3 II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: O ouro azul

Data da premiação: 07/12/2021

Programas finalistas em 2020 (1)

1 Prêmio CNT de Jornalismo 2020 Confederação Nacional dos Transportes

Categoria: Televisão

Programa: Transporte em tempos de coronavírus

Data da premiação: 01/12/2020

Prêmios em 2019 (8)

1 52º Prêmio de Comunicação da CNBB 2019 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Categoria: TV - Clara de Assis, na subcategoria Documentário

Programa: "O poder da (des) informação 1º lugar

Data da premiação: 19/07/2019

2 Prêmio Jornalista Tropical 2019 Promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical

Categoria: TV

Programa: "Doença de Chagas: o adoecer do coração 1º lugar

Data da premiação: 28/ 07/2019

3 41º prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 2019

Programa: "O paciente invisível" Menção Honrosa

Data da premiação: 24/10/2019

4 Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020 Promovido pela Organização Mundial do Turismo

Programa: "No rastro da Poesia, no caminho de Cora" Vencedor

Data da premiação: 06/11/2019

5 Prêmio Longevidade Bradesco 2019

Programa: "Quarta idade: a vida depois dos 80 1º lugar

Data da premiação: 11/11/2019

6 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 Promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS

Categoria: Documentário

Programa: O paciente invisível 3º lugar.

Data da premiação: 10/12/2019

7 Edital ANDI para elaboração de pauta sobre Primeira Infância 2019

Seleção da pauta Crianças venezuelanas refugiadas em Roraima, que resultou em dois produtos: série do Repórter Brasil Infância Refugiada, exibida em outubro de 2019; e o programa Depois da fronteira a vida das crianças imigrantes, do Caminhos da Reportagem, exibido em dezembro de 2019.

8 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 - promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS

Categoria: Televisão

Série Infância Refugiada (Repórter Brasil) 2º lugar

Data da premiação: 10/12/2019

Programas finalistas em 2019 (1)

1 52º Prêmio de Comunicação da CNBB 2019 - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Categoria: TV Clara de Assis

Programa: A Arquitetura que nos Une

Data da premiação: 19/07/2019

Prêmios em 2018 (12)

1 1º Prêmio Geneton Moraes Neto - realizado pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição ligada ao Ministério da Educação, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope)

Categoria: Videojornalismo

Programa: Gosto Amargo do Rio Doce" 1º lugar

Data da premiação: 26/03/18

2 1º Prêmio Geneton Moraes Neto - realizado pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição ligada ao Ministério da Educação, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope)

Categoria: Videojornalismo

Programa: As Cores da Cidade" 3º lugar

Data da premiação: 26/03/18

3 VI Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal

Categoria: Jornalismo de TV

Programa: Geração Digital em busca de likes 2º lugar

Data da premiação: 04/06/18

4 13º Troféu Mulher Imprensa

Categoria: Melhor Reportagem Especial ou Série Sobre Mulheres

Programa: Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado" 1º lugar

Data da premiação: 14/08/18

5 Prêmio de Comunicação da CNBB Clara de Assis

Categoria: Documentário

Programa: Marcados pelo sol Vencedor

Data da premiação: 20/07/18

6 5ª edição do Prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)

Categoria: Hors Concours

Programas: Precisamos falar sobre isso, Cicatrizes da tristeza, Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado e O poder da música.

Data da premiação: 17/10/18

7 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Melhor Produção Jornalística em Vídeo

Programa: Defensores sob ameaça Vencedor

Data da premiação: 25/10/18

8 2ª edição do Prêmio CICV de Cobertura Humanitária Internacional

Programa: RefugiAdas Vencedor

Data da premiação: 06/11/18

9 7º Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos

Categoria: Reportagem Jornalística

Programa: Vidas em Trânsito

Data da premiação: 12/11/18

10 4ª edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo

Categoria: TV

Programa: Cicatrizes da tristeza Vencedor

Data da premiação: 27/11/18

11 8ª edição do Prêmio Longevidade de Jornalismo Bradesco Seguros

Categoria: Mídia Digital

Programa Idosos Conect@ados 1º lugar

Data da premiação: 21/11/18

12 35º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo/2018

Categoria: Televisão

Programa "Barcarena, cidade contaminada 1º lugar

Data da premiação: 10 de dezembro

Programas finalistas em 2018 (3)

1 Prêmio de Comunicação da CNBB Clara de Assis

Categoria: Documentário

Programa: Território de(s) marcado

Data da premiação: 20/07/18

2 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Melhor Produção Jornalística em Vídeo

Programa: RefugiAdas

Data da premiação: 25/10/18

3 Anamatra de Direitos Humanos / 2018

Subcategoria: Televisão

Programa: "Assédio Sexual no Trabalho, um crime silenciado

Data da premiação: 23/08/2018

Prêmios em 2017 (2)

1 3ª Edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo, realizado pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH)

Programa: Sífilis, a doença de Mil Faces" Vencedor

Data da premiação: 07/11/17

2 4º Prêmio ABP de Jornalismo - realizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria

Categoria: Hors Concours

Programas vencedores: Cracolândia, o Caminho das Pedras, Sífilis, a doença de mil faces, Você tem medo de quê?, A vida é tão rara, Geração digital: em busca de likes, Alcoolismo: do caos à recuperação

Data da premiação: 25/11/17

Prêmios em 2016 (7)

1 Prêmio CNBB de Comunicação Prêmio Clara de Assis

Categoria: Televisão

Programa: Loucura e Liberdade: Saúde mental em Barbacena

Data da premiação: 08/04/2016

2 Prêmio Petrobras de Jornalismo

Programa: As canções que você fez pra mim Vencedor

Data da premiação: 24/05/2016

3 Prêmio TAL 2016

Categoria: Melhor Programa Jornalístico

Programa: Uma guerra sem herói Vencedor

Data da premiação: 28/07/16

4 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Documentário

Programa: Mulheres do Zika Vencedor

Data da premiação: 25/10/16

5) 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Programa: Racismo na Escola Menção Honrosa

Categoria: Documentário

Data da premiação: 25/10/16

6 9 º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo

Categoria: Audiovisual/Telejornalismo com o tema sustentabilidade

Programa: Desta Água não beberei Vencedor

Data da premiação: 24/11/2016

7 3ª edição do prêmio ABP de Jornalismo

Categoria: Televisão

Programa: Depressão, a dor da alma Vencedor

Data da premiação: 16/11/2016

Programas finalistas em 2016 (3)

1 Prêmio Estácio de Jornalismo

Categoria: TV

Programa: Racismo na escola

Data da premiação: 06/10/16

2 Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo

Categoria: Audiovisual/Telejornalismo com o tema sustentabilidade.

Programa: Ouro Branco do Araripe.

Data da premiação: 24/11/2016

3 Prêmio Anamatra

Categoria: Televisão

Programa: O quarto dos fundos

Data da premiação: novembro/ 2016

Prêmios em 2015 (7)

1 Prêmio Sebrae de Jornalismo

Categoria: Imagem Jornalística.

Programa: Artesanato, talento e tradição na ponta dos dedos Vencedor na Etapa Distrital

Data da premiação: 14/04/2015

2 Prêmio Petrobras de Jornalismo 2014

Categoria: Melhor Reportagem Cultural em TV

Programa: Cinema Brasileiro Luz, Câmera e Verba- vencedor

Data da premiação: 30/06/2015

3 Prêmio MPT de Jornalismo

Categoria: Telejornalismo

Programa: O ouro branco de Araripina- vencedor do Centro-Oeste

Data da premiação: 14/08/2015

4 Prêmio MPT de Jornalismo

Categoria: Reportagem cinematográfica

Programa: O ouro branco de Araripina- vencedor

Data da premiação: 14/08/2015

5 10º Prêmio SindhRIO de Jornalismo e Saúde

Categoria: TV

Programa: Hanseníase: a história que o Brasil não conhece 3º lugar

Data da premiação: 22/10/2015

6 Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: TV

Programa: Movimento Negro: da Ditadura à Democracia Menção Honrosa

Data da premiação: 20/11/2015

7 Prêmio Medtronic 2015

Categoria: TV

Programa: "Filhos da Ciência" 2º lugar

Data da premiação: 30/07/2015

Programas finalistas em 2015 (6)

1 Prêmio Câmara de Comércio Árabe Brasileira

Programa: 25 de março: o Oriente é aqui

Data da premiação: 25/03/2015

2 60ª Edição do Prêmio Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria: Telejornalismo

Programa: Crime na rede: intimidade compartilhada

Data da premiação: 12/11/2015

3 60ª Edição do Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria: Telejornalismo

Programa: "Uma Guerra sem Herói"

Data da premiação: 12/11/2015

4 Prêmio TAL Televisión America Latina

Categoria: Melhor programa Jornalístico

Programa: A pele negra

Data da premiação: 30/07/2015

5 Prêmio TAL Televisión America Latina

Categoria: Melhor programa Jornalístico

Programa: Transexual: a busca pela identidade

Data da premiação: 30 de julho de 2015

6 Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: TV

Programa: Ayacucho, morada da alma

Data da premiação: 20 de novembro de 2015

Prêmios em 2014 (8)

1 Prêmio Nacional de Jornalismo sobre Violência de Gênero Organizado pela Casa da Mulher Catarina e pela Rede Feminista de Saúde

Categoria: Jornalística

Programa: "A hora da chegada como nascem os bebês no Brasil" Menção Honrosa

Data da premiação: 16/05/2014

2 III Prêmio de Jornalismo da Medtronic 2013

Categoria: Telejornalismo

Programa: Medicina do Futuro: realidade ou ficção? 1º lugar

Data da premiação: 01/04/2014

3 Prêmio Jornalista Tropical Organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT)

Categoria: Jornalística/TV

Programa: Hanseníase, a história que o Brasil não conhece 1º lugar

Data da premiação: agosto de 2014

4 36º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Documentário/TV

Programa: A Pele Negra Menção Honrosa

Data da premiação: 29/10/2014

5 15º Prêmio Imprensa Embratel/Claro

Categoria: Jornalismo/Reportagem Cultural

Programa: "Terra da Poesia" 1º lugar

Data da premiação: 09/12/2014

6 Prêmio MPT de Jornalismo 2014

Categoria: TV Etapa Regional Centro-Oeste

Programa: "CLT 70 anos" 1º lugar

Data da premiação: 11/12/2014

7 Prêmio MPT de Jornalismo 2014

Categoria: Repórter Cinematográfico Etapa Regional Centro-Oeste

Programa: "Infância Perdida" 1º lugar

Data da premiação: 11/12/2014

8 4º Prêmio Longevidade Bradesco Seguros

Categoria: Mídia eletrônica (rádio, TV e internet)

Programa: Novos Idosos, Velhos Desafios 2º lugar

Data da premiação: 15 de outubro de 2014

Programas finalistas em 2014 (4)

1 59ª Edição do Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria: Telejornalismo

Programa: Escola Base 20 anos depois

Data da premiação: 02/12/2014

2 11º Prêmio Libero Badaró

Categoria: Cobertura Internacional

Programa: "Vítimas do Conflito Armado na Colômbia"

Data da premiação: 24/11/2014

3 8º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo

Categoria: Telejornalismo

Programa: Desperdício de alimentos, quem paga essa conta?

Data da premiação: outubro de 2014

4 8º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo

Categoria: Telejornalismo

Programa: Chico Mendes sua luta, seu legado

Data da premiação: outubro de 2014

Prêmios em 2013 (4)

1 Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde

Categoria: Televisão e Vídeo

Programa: Câncer Avanços e Desafios Menção Honrosa

Data da premiação: 04/07/2013

2 8º Prêmio SINDHRio de Jornalismo e Saúde

Categoria: Jornalismo

Programa: Medicina do Futuro: realidade ou ficção? Menção Honrosa

Data da premiação: 04/11/2013

3 35ª Edição do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos humanos

Categoria: Documentário de TV

Programa: Carandiru, as marcas da intolerância Menção Honrosa

Data da premiação: 22/10/2013

4 VII Concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo

Categoria: Jornalística

Programa: Exploração Sexual: jogo fora da lei Menção Honrosa

Data da premiação: 25/11/2013

Programas finalistas em 2013 (1)

1 Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde

Categoria: Televisão e Vídeo

Programa: A vida por um fio

Data da premiação: 04/07/2013

Prêmios em 2012 (9):

1 Prêmio IEV Mídia Cultural 2012

Categoria: Jornalística

Programa: Vale do Paraíba Vencedor

Data da premiação: 01/12/2012

2 Prêmio ANTF- Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários

Categoria: Televisão

Programa: "Trens do Brasil" Vencedor

Data da premiação: 04/09/2012

3 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Documentário

Programa: Crimes da Ditadura Vencedor

Data da premiação: 23/10/2012

4 Prêmio APEX Brasil Exportar é Inovar

Categoria: Melhor Reportagem Jornalística

Programa: "O Brasil que exporta" vencedor

Data da premiação: outubro de 2012

5 5º Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2012

Categoria: Imprensa, subcategoria Televisão

Programa: "O Nosso Lixo" vencedor

Data da premiação: 28/11/2012

6 Prêmio Sindiverde

Categoria: Televisão

Programa: "O Nosso Lixo" 2º lugar

Data da premiação: outubro de 2012

7 Prêmio Jornalista Abdias Nascimento

Categoria: Televisão

Programa: "O Negro no Brasil, Brilho e Invisibilidade" 2º lugar

Data da premiação: 12/11/2012

8 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Televisão

Programa: A Mão de Obra Escrava Urbana Menção Honrosa

Data da premiação: 12/11/2012

9 Prêmio Microcamp de Jornalismo

Categoria: TV

Programa: O Lixo Eletrônico no Brasi Vencedor

Data da premiação: março de 2012

Programas finalistas em 2012 (6)

1 Prêmio Esso de Jornalismo (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria: Telejornalismo

Programa: A Mão de Obra Escrava Urbana

Data da premiação: 04/12/2012

2 19ª edição do Prêmio da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Jornalismo

Categoria: Televisão

Programa: "Trens do Brasil"

Data da premiação: outubro de 2012

3 Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade

Categoria: Televisão

Programa: O Lixo Eletrônico no Brasil

Data da premiação: outubro de 2012

4 Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade

Categoria: Televisão

Programa: Agrotóxicos no Brasil

Data da premiação: outubro de 2012

5 Prêmio Jornalista Abdias Nascimento

Categoria: Televisão

Programa: Quilombo, luta e resistência

Data da premiação: 12/11/2012

6 I Prêmio de Jornalismo da Indústria da Construção da Câmara Brasileira da Indústria da Construção CBIC

Categoria: Televisão

Programa: Habitação do sonho ao concreto

Data da premiação: 2012

Prêmios em 2011 (3)

1 Prêmio Imprensa Embratel 2011

Categoria: Educação

Programa: Publicidade Infantil Vencedor

Data da premiação: 22/11/2011

2 Prêmio Massey Ferguson de Jornalismo

Programa: Agrotóxicos no Brasil Vencedor

Ano da premiação: 2011

3 Grande Prêmio Piauí de Reportagem 2011 Coordenadoria de Comunicação Social do Piauí

Categoria: Vencedor do Grande Prêmio

Programa: Delta do Parnaíba

Data da premiação: 01/11/2011

Programas finalistas em 2011 (1)

1 Prêmio Esso de Jornalismo (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria: Telejornalismo

Programa: Torcidas: fúria, responsabilidade e paixão

Prêmios em 2010 (2)

1 V Prêmio Orgulho Autista 2009/2010

Categoria: TV

Programa: Autismo

Data da premiação: 03/12/2010

2 Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: TV/Documentário

Programa: Pistolagem: tradição ou impunidade? Menção Honrosa

Data da premiação: outubro de 2010

Programas finalistas em 2010 (3)

1 Prêmio Lorenzo Natali da União Europeia para programas jornalísticos que tratam de direitos humanos, democracia e desenvolvimento

Categoria: Televisão

Programa: Guerrilha do Araguaia

Data da premiação: dezembro de 2010

2 12ª edição do Prêmio Imprensa Embratel

Categoria: Televisão

Programa: Biopirataria: natureza roubada

Data da premiação: 2010

3 Prêmio CNT de jornalismo Confederação Nacional dos Transportes Categoria: Televisão

Programa: Transamazônica 40 anos

Data da premiação: 2010

