SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal aumentou para R$ 320 milhões a estimativa de prêmio da Mega-Sena de 30 anos. O concurso especial, de número 3.010, acontece neste domingo.

A estimativa subiu de R$ 300 milhões para R$ 320 milhões. O valor é uma projeção para a faixa principal, destinada a quem acertar as seis dezenas.

A edição especial não acumula se ninguém acertar os seis números. Caso não haja ganhador na sena, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina e, na sequência, entre as demais faixas previstas nas regras.

As apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado (23). Os jogos estão disponíveis nas lotéricas e também pelos canais digitais, como o portal e o aplicativo Loterias Caixa e o Internet Banking Caixa.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. O apostador pode marcar as dezenas no volante ou fazer o jogo pelos canais online informados pela Caixa.

O sorteio das seis dezenas acontece no domingo (24), a partir das 11h, em São Paulo. O evento acontece no Espaço da Sorte e terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa e pelo Facebook das Loterias Caixa.