SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos oito pessoas morreram após uma batida entre uma carreta e um caminhão na BR-251, em Santa Cruz de Salinas (MG).

O acidente aconteceu pouco antes das 6h no km 236 da pista, sentido Bahia. Os dois veículos bateram de frente, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O caminhão, que estava carregado de sucata, e o ônibus, que era intermunicipal, pegaram fogo após a colisão. Algumas das vítimas ficaram presas às ferragens dos veículos.

O coletivo tinha como destino o estado da Bahia e a carreta ia em direção a Santa Cruz de Salinas. A cidade onde o acidente aconteceu fica a mais de 700 km de Belo Horizonte e a 54 km da divisa de Minas com a Bahia.

Todos os mortos estavam dentro do ônibus e ficaram com os corpos carbonizados, segundo os bombeiros. Não há até o momento a informação de quantas pessoas estavam em cada veículo e a suspeita da corporação é de que uma das vítimas mortas seja uma criança.

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. O estado de saúde delas não foi divulgado.

A rodovia seguia totalmente interditada às 10h30 para atuação dos bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal informou que a comunicação no local é escassa, pois não há sinal de celular na área.

Há ao menos 15 quilômetros de congestionamento de cada um dos lados da pista. Não há previsão para liberação da rodovia.


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