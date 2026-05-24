RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um taxista foi preso na noite deste sábado (23) suspeito de tentar cobrar R$ 3,4 mil de um casal de turistas alemães por uma corrida em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, o trajeto solicitado pelos estrangeiros custaria cerca de R$ 40.

Segundo a corporação, os turistas acionaram agentes do 19º BPM (Copacabana) após perceberem a tentativa de golpe, realizada por meio de máquina de cartão, na avenida Atlântica.

Os policiais abordaram o motorista e confirmaram a irregularidade, segundo a PM. O taxista foi preso em flagrante e levado para a Deat (Delegacia Especial de Atendimento ao Turista), responsável pela investigação do caso.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por estelionato e que o caso foi encaminhado à Justiça.

Máquinas de cartão, celulares, cartões bancários e o veículo utilizado pelo suspeito foram apreendidos pelos agentes.

As polícias Civil e Militar não divulgaram a identidade do taxista. Por isso, não foi possível localizar a defesa dele. As corporações também não informaram se o suspeito apresentou advogado ou se prestou depoimento em sua defesa.