SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bolão feito em Fortaleza, no Ceará, com 100 cotas, e uma aposta simples realizada em uma lotérica na cidade do Rio de Janeiro, vão dividir o prêmio de R$ 336.340.053,67 da Mega-Sena especial de 30 anos sorteada neste domingo (24) pela A Caixa Econômica Federal.

As duas apostas vão receber R$ 168.170.026,00 cada uma.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.

Além das duas apostas que acertaram as seis dezenas, outras 590 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 13.890,02 cada.

Outros 37.565 apostadores fizeram quatro acertos e vão levar R$ 311,65, cada.

O próximo sorteio (3011), na próxima terça-feira (26), tem estimativa de prêmio de R$ 3,5 milhões.