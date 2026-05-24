SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos oito pessoas morreram carbonizadas em um acidente entre um ônibus e uma carreta, em Minas Gerais, na manhã deste domingo (24), de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Dez pessoas ficaram feridas. Todas passageiras do ônibus. Não há confirmação de quantas pessoas ocupavam o coletivo.

O ônibus saiu de São Bernardo do Campo, no ABC, em São Paulo, com destino a Aracaju, em Sergipe. Já o caminhão partiu de Fortaleza, no Ceará, e tinha como destino a cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, segundo os bombeiros.

O acidente ocorreu no km 236 da BR-251, no trecho de Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia. Os dois veículos bateram de frente, e os mortos ficaram presos às ferragens. Após o acidente, os dois veículos pegaram fogo.

Entre os mortos, os bombeiros estimam que estão duas crianças e um bebê de colo. Como os corpos não estavam íntegros, a avaliação foi feita a partir do tamanho dos crânios.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ajudou no socorro das vítimas, que foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

Ainda não se sabe as causas do acidente.

A carreta carregava peças de automóveis, principalmente rodas.

O fogo se alastrou rapidamente pelos veículos e as ferragens ficaram completamente retorcidas.

O trânsito no local ficou bloqueado até por volta das 13h para trabalho da perícia e o congestionamento chegou a cerca de 20 km, segundo os bombeiros.