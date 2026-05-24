SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pedestre morreu neste domingo (24) após ser atropelado por dois carros na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo.

A pessoa atravessava a pista quando foi atingida pelo primeiro carro. O veículo não foi identificado, e o motorista não permaneceu no local, informou a Concessionária Novo Litoral. O acidente ocorreu por volta de 1h20.

Em seguida, outro carro atropelou a vítima. O motorista do Volkswagen Polo que vinha logo atrás permaneceu no local e disse que não viu a pessoa a tempo. Ele foi liberado quase três horas depois.

O acidente foi no Km 317 da rodovia. Segundo a concessionária, o tempo estava nublado, e as condições do acidente serão investigadas.

Uma das duas faixas da via e o acostamento ficaram interditados. Equipes da concessionária, da polícia técnica e da Polícia Militar Rodoviária atuaram na ocorrência, que foi encerrada às 4h51, com o trecho liberado.