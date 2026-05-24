RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu neste sábado (23), em São João de Meriti (RJ), na Baixada Fluminense, um homem preso sob suspeita de participação em um caso de estupro coletivo de uma adolescente de 13 anos ocorrido em fevereiro deste ano.

Segundo a corporação, Matheus Eduardo Silva Fernandes, 22, conhecido como Tapuru, estava foragido desde a operação deflagrada pela Polícia Civil para prender os envolvidos no caso.

A reportagem não identificou a defesa dele até a publicação deste texto. Também não foi informado se ele se pronunciou no momento da prisão.

De acordo com a PM, policiais do 21º BPM (São João de Meriti) patrulhavam a rua Rio de Janeiro, na região conhecida como Trio de Ouro, quando perceberam um carro saindo do local em alta velocidade após a aproximação das equipes.

Os agentes fizeram um cerco e interceptaram o veículo na região de Três Pontes. Dentro do automóvel, quatro homens foram detidos. A PM afirma ter apreendido quatro pistolas, quatro carregadores e um cinto tático.

Após consulta ao sistema, os policiais afirmam ter identificado que um dos ocupantes era alvo de um mandado de prisão por participação no caso investigado pela Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de São João de Meriti.

Segundo a PM, ele também é apontado como integrante do TCP (Terceiro Comando Puro) e atuaria no tráfico de drogas da região. A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti).

As investigações da Polícia Civil apontam que a vítima morava perto da comunidade do Trio de Ouro e frequentava a região por ter parentes no local. Segundo os investigadores, a adolescente teria sido confundida por traficantes com outra jovem que seria namorada de um integrante do CV (Comando Vermelho), facção rival.

A partir dessa suspeita, criminosos teriam levado a menina para uma espécie de "tribunal do tráfico", prática usada por facções criminosas para aplicar punições informais em territórios dominados por grupos armados.

Conforme a investigação, a jovem foi submetida ao estupro coletivo por ordem de traficantes da região. A Polícia Civil informou à época que uma mulher também participou da ação, ajudando a imobilizar a adolescente durante as agressões.

A vítima teria sido liberada depois que um dos criminosos percebeu que ela havia sido confundida com outra pessoa. A adolescente sofreu ferimentos e procurou atendimento médico, o que levou o caso ao conhecimento da polícia.

As investigações identificaram sete envolvidos, sendo seis adultos e um adolescente. Em fevereiro, a Polícia Civil informou que um dos suspeitos já havia sido preso após ser agredido e ser levado a uma unidade de saúde.

Outro investigado morreu antes do cumprimento dos mandados de prisão. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense abriu investigação para apurar a morte.

Na operação realizada naquele mês, agentes do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada, cumpriram mandados em São João de Meriti e Belford Roxo.

Foram expedidos cinco mandados de prisão contra os investigados e um mandado de busca e apreensão contra o adolescente apontado como participante do caso.