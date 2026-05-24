SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sacada de um imóvel caiu sobre um ponto de ônibus e deixou três pessoas feridas?duas mulheres de 45 e 59 anos, e um homem de 21?na zona sul de São Paulo, na manhã deste domingo (24).

O acidente ocorreu na Estrada do M'Boi Mirim, no Jardim São Luiz, por volta de 7h15.

O Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar foram acionados.

A mulher de 45 anos, segundo os Bombeiros, teve lesão na medula, e foi levada pelo helicóptero Águia ao HC (Hospital das Clínicas). Os outros dois foram levados pelo Samu ao Hospital Municipal do M'Boi Mirim.

A Defesa Civil interditou três imóveis, parcialmente, após avaliação.

O caso foi registrado como desabamento ou desmoronamento no 47° DP (Capão Redondo), de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).