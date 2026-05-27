SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão de que o fenômeno El Niño atinja seu pico de intensidade no segundo semestre deste ano faz com que festas tradicionais sejam canceladas em municípios do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O governo estadual decretou estado de alerta climático, com o objetivo de antecipar medidas de prevenção em relação a eventos extremos.

A ideia é agilizar a contratação de serviços e obras emergenciais por parte de prefeituras, além da compra de produtos como colchões, lonas e outros destinados à ajuda humanitária.

O El Niño é um fenômeno causado pelo aquecimento acima da média das temperaturas do Oceano Pacífico.

Segundo a Defesa Civil, Santa Catarina deve sofrer os efeitos do El Niño entre julho e agosto. O fenômeno tem potencial de alterar o regime de chuvas no sul do país e aumenta o risco de enchentes e inundações.

Em Agrolândia, a prefeitura cancelou a Fecol, festa da colheita em que a cidade festeja seu aniversário em julho. Segundo comunicado municipal, a decisão foi tomada para proteger as famílias e concentrar esforços, equipes e recursos nas ações de prevenção.

Pelo mesmo motivo, a Prefeitura de Rio do Oeste adiou a Festa da Polenta para 2027. O evento estava previsto para os dias 17, 18 e 19 de julho.

"Sabemos da importância da Festa da Polenta para a cultura, tradição e economia do nosso município, mas acima de tudo, a segurança e o bem-estar das famílias rioestenses devem ser prioridade", diz comunicado da prefeitura.

Em Luiz Alves, a prefeitura informou que este ano não serão realizadas a 33ª edição da Festa Nacional da Cachaça e a 31ª edição da Festa da Banana, tradicionalmente promovidas em julho, mês do aniversário da cidade.

Além do alerta climático, o pavilhão que sedia as festas ainda está parcialmente comprometido por causa da enchente de 2025 e de vendavais ocorridos este ano.

A prefeitura diz ter feito um levantamento técnico e encaminhou documentação para viabilizar financeiramente a reforma do espaço, com orçamento previsto de R$ 1 milhão. No entanto, as festas só poderão ser realizadas no próximo ano.

A festa de aniversário de Ilhota, prevista para os dias 19 e 20 de junho, também foi cancelada por segurança e para que os esforços sejam destinados às ações preventivas no município.

Santa Catarina sofreu impactos do El Niño em maio de 2024, quando mais de 900 pessoas precisaram deixar suas casas devido às chuvas intensas que atingiram a região sul naquele ano e causaram a tragédia climática que matou 185 pessoas no Rio Grande do Sul.