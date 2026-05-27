SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com os dados dos institutos de meteorologia, uma área de baixa pressão atmosférica deu origem a uma frente fria na costa da região Sudeste nesta semana, mantendo a condição de chuva nesta quarta-feira (27) em alguns locais.

Outra característica apontada pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo é que o ar frio de origem polar associado aos ventos na região mantém a faixa leste paulista com muitas nuvens, o que inibe a livre elevação das temperaturas. Essa condição deve gerar sensação de frio nesta última semana de maio.

Nesta quarta, a previsão é de céu encoberto e chuva fraca em alguns momentos do dia na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Climatempo, de manhã o sol pode aparecer entre bastante nebulosidade. À tarde há chance de chuva fraca e, à noite, possibilidade de garoa.

A temperatura máxima pode chegar aos 22°C ainda pela manhã, enquanto a mínima de 14°C deve ocorrer à noite.

Nesta terça (26), com a maior presença do sol, a temperatura máxima chegou a 27,1°C na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, na zona norte da capital. A mínima foi de 17,1°C durante a madrugada.

A Climatempo também informa que a frente fria deve avançar pelo oceano, o que faz com que os ventos marítimos mantenham muita nebulosidade principalmente no extremo leste paulista, litoral e Vale do Paraíba, onde a chuva ocorre de maneira moderada a forte. No nordeste paulista, Grande São Paulo e pontos do interior, a chuva acontece com menor intensidade, destaca o instituto.

No Rio de Janeiro, prevê a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo, a baixa pressão se afasta para o oceano e a frente fria avança pela costa, mantendo ventos moderados no litoral e céu carregado em parte do estado.

O centro-sul fluminense, Costa Verde e região serrana ainda podem registrar chuva moderada a forte ao longo do dia.

Em Minas Gerais, especialmente no sul do estado e na zona da mata, há maior nebulosidade devido à umidade marítima e aos resquícios da frente fria, com possibilidade de garoa, chuva fraca isolada e momentos de aumento da chuva acompanhados de trovoadas.

No extremo nordeste mineiro e litoral norte capixaba também há chance de chuva fraca. Nas demais áreas da região, o tempo segue estável. As temperaturas caem ligeiramente devido à nebulosidade, entrada de ar frio e ventos de sul/sudeste.

Enquanto a região central do país tem previsão de calor e tempo seco, os institutos informaram da possibilidade de chuva de moderada da forte intensidade em todo o litoral do Nordeste, além de grande parte da região Norte. São os mesmos locais que vêm sofrendo com tempestades nas últimas semanas.