SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 41 anos foi resgatada nesta terça-feira (26) em um penhasco no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte, em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza havia desaparecido no dia anterior. Segundo a Polícia Militar, ela foi jogada no abismo pelo ex-marido, Sivanildo Amâncio de Araújo, 52.

Após 24 horas de buscas, Ana Claudia foi encontrada agarrada em um arbusto. Os bombeiros e os policiais usaram técnicas especializadas em resgate de difícil acesso e uma aeronave Arcanjo para retirá-la com segurança. Vinte militares participaram da operação.

A mulher estava a uma distância de 50 metros do local de onde foi jogada. O tenente Geraldo Silveira, copiloto do Corpo de Bombeiros, afirmou ao Jornal Nacional que a vítima estava muito cansada por causa das horas que passou na região e do frio que enfrentou durante a madrugada. Os primeiros socorros foram prestados logo após o resgate.

Segundo a polícia, ela foi sequestrada pelo ex-marido e empurrada. Familiares disseram que o homem também torturou a mulher física e psicologicamente. Ana Claudia sofreu uma fratura no nariz, ferimentos leves no corpo e se recupera em um hospital de Belo Horizonte.

Em vídeo obtido pela Rádio Itatiaia, Amâncio confessa à polícia ter empurrado a ex-companheira e diz ter visto onde ela caiu. O homem chegou a dizer que desceu no penhasco para buscar a vítima, mas não conseguiu porque ela estava longe. Ele admitiu também que usou um canivete para ameaçar a mulher.

Amâncio foi preso pela Polícia Militar em Várzea da Palma, na região norte de Minas Gerais, na manhã desta terça.