SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal recuperou uma peça arqueológica pré-colombiana que havia sido vendida ilegalmente em um leilão virtual realizado em 2020 por uma empresa de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

A Operação Pré-Colombiana foi realizada na sexta-feira (22). Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão em um apartamento no Leblon, também na zona sul, onde mora a viúva de um diplomata que teria comprado a peça no leilão.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela Polícia Federal.

Segundo a polícia, a investigação começou a partir de uma notícia-crime apresentada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O órgão identificou a presença de peças arqueológicas da cultura pré-colombiana da América Hispânica no catálogo da casa de leilões.

De acordo com o Iphan, existem duas formas de denunciar o furto ou o comércio ilegal de um bem cultural. Uma delas é o Banco de Bens Culturais, aberto para consultas sobre peças procuradas e para denúncias anônimas em casos suspeitos.

A outra forma é procurar a Polícia Federal, indicada quando há suspeita de crimes envolvendo bens públicos, tombados ou tráfico internacional. A denúncia pode ser feita sob anonimato, no site da polícia, na categoria "crimes contra o patrimônio cultural".