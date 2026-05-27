SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cenário de epidemia de dengue no distrito de Cidade Tiradentes chama a atenção para o avanço da doença na cidade de São Paulo. O local atingiu o coeficiente de incidência de 323 casos por 100 mil habitantes, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, até 15 de maio.

A dengue também cresce na Vila Nova Cachoeirinha (233,4), na zona norte, e em Guaianases (205,1), na zona leste, embora, na média geral, o município ainda tem taxa abaixo do que é considerado epidemia: 65,3 casos por 100 mil habitantes.

A vacinação, no entanto, ainda não está disponível para todas as idades. Veja perguntas e respostas sobre a imunização contra a dengue.

QUAIS OS IMUNIZANTES DISPONÍVEIS?

Duas vacinas são utilizadas hoje. A Qdenga, do laboratório Takeda, e a Butantan-DV, do Instituto Butantan.

A primeira é aplicada em esquema vacinal de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. O imunizante pode incorrer em alguns efeitos colaterais, como cansaço, febre, dores de cabeça e musculares. As reações, contudo, são raras. A eficácia global da Qdenga é de 80%.

Já a Butantan-DV é administrada em uma única dose, e a eficácia também fica em torno de 80%. As reações podem incluir fadiga, coceira, calafrios e dores de cabeça, mas são incomuns e moderadas, e desaparecem em poucos dias após a vacinação.

QUEM PODE TOMAR?

As vacinas têm indicações diferentes. O imunizante da Takeda é recomendado para quem tem entre 4 e 60 anos. O do Butantan, entre 12 e 60 anos.

Porém, nem todo o público elegível está sendo vacinado pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Atualmente, há grupos prioritários no esquema do Ministério da Saúde.

Nos equipamentos públicos, podem tomar a Qdenga pessoas de 10 a 14 anos, enquanto a Butantan-DV é aplicada a pessoas de 59 anos. Profissionais de saúde de equipamentos públicos ou privados também podem receber os imunizantes, que, neste caso, são aplicados conforme a disponibilidade em cada unidade.

ONDE TOMAR?

Pelo SUS, os imunizantes são aplicados nas unidades de atenção primária, como UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e postos de saúde da família.

Deve-se respeitar o horário de funcionamento desses equipamentos. Na capital paulista, eles funcionam das 7h às 19h, de segunda a sexta. O município também aplica vacinas nas Assistências Médicas Ambulatoriais, as AMAS, aos sábados e feriados, no mesmo horário.

É possível encontrar o centro de saúde mais perto de sua residência através da plataforma Busca Saúde.

O QUE LEVAR?

Para se vacinar na rede pública, é preciso levar um documento original com foto, como RG e Carteira Nacional de Habilitação, e a caderneta de vacinação.

Se profissional de saúde, é necessário mostrar o comprovante de vínculo empregatício com instituições públicas ou privadas.

É POSSÍVEL TOMAR A VACINA NA REDE PARTICULAR?

Sim. Laboratórios privados do país aplicam a Qdenga em qualquer pessoa dentro do grupo elegível. É preciso agendar o procedimento direto com o laboratório.

Cada dose custa entre R$ 350 e R$ 505. O esquema vacinal completo fica entre R$ 700 e R$ 1.010.