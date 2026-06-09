SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest, responsável pelos processos seletivos da USP, abre às 12h desta terça-feira (9) as inscrições para o segundo simulado do vestibular 2027. O prazo vai até 3 de julho, e a taxa é de R$ 150. O cadastro deve ser feita no site da fundação.

O simulado terá duas etapas. Na primeira, os candidatos fazem a prova de conhecimentos gerais. Os mais bem classificados serão convocados para uma segunda fase, com produção de redação.

A prova será aplicada de forma presencial no dia 26 de julho, em São Paulo e em outras cidades paulistas, além de Fortaleza. O exame segue o modelo da primeira fase do vestibular, com 80 questões objetivas de múltipla escolha.

Bauru

Campinas

Fortaleza (CE)

Piracicaba

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santo André

São Carlos

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Paulo

Sorocaba

A etapa discursiva está prevista para 16 de agosto. Os textos serão corrigidos pela mesma banca responsável pelas redações do vestibular oficial.

Segundo a Fuvest, serão chamados para a segunda fase do simulado os candidatos com melhor desempenho e nota mínima de 24 pontos na prova objetiva. O limite de convocados é de 10.080 estudantes.

A redação seguirá o modelo adotado no vestibular 2026, quando passou a ter duas propostas de texto. O candidato deverá escolher uma delas para desenvolver. A prova avalia as habilidades de linguagens previstas no programa do vestibular.

Em abril, a fundação aplicou o primeiro simulado, com 25.747 inscritos. As duas edições seguem o novo formato do exame, com 80 questões ?dez a menos que o modelo anterior? e cinco horas de duração.

A edição mais recente do vestibular já trouxe mudanças, com questões mais interdisciplinares e maior presença de conteúdos de filosofia, sociologia, artes e educação física.

A prova cobra disciplinas previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), como língua portuguesa, matemática, história, geografia, física, química, biologia, inglês, filosofia, sociologia, artes e educação física.

A participação no simulado não substitui a inscrição no vestibular nem garante bônus no processo seletivo oficial, que terá calendário próprio.