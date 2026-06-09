SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um helicóptero do Exército dos EUA caiu perto do Estreito de Hormuz hoje e dois pilotos foram resgatados sem ferimentos.

Queda ocorreu sobre uma das rotas marítimas mais sensíveis do mundo, por onde passa cerca de um quinto do petróleo transportado globalmente. De acordo com a imprensa americana, ainda não está claro por que a aeronave caiu na região

Trump afirmou que os militares vão divulgar um relatório sobre o incidente. "Os pilotos estão bem", disse o presidente, ao falar com repórteres antes de embarcar no Air Force One.

Tipo de helicóptero e causa ainda não foram confirmados oficialmente pelo Pentágono. O New York Times informou que a aeronave seria um Apache e citou duas pessoas informadas sobre o caso.

Imprensa iraniana registrou o episódio, mas não atribuiu responsabilidade a Teerã. A agência semi-oficial Mehr News Agency disse que não havia reivindicação de autoria, enquanto a Guarda Revolucionária ainda não havia se manifestado.

TENSÃO REGIONAL E NEGOCIAÇÕES COM O IRÃ

Queda do helicóptero acontece em meio à escalada entre Irã e Israel após ataques diretos entre os dois países. No final de semana, o cessar-fogo entre eles foi quebrado após o exército israelense bombardear a capital do Líbano. Governo iraniano, por sua vez, reagiu com 11 mísseis contra o país.

Ontem, as duas nações decidiram cessar as ofensivas e reestabelecer a trégua. O Irã foi o primeiro a recuar, seguido de Israel -que teria sido pressionado pelo presidente americano.

Trump voltou a dizer que negocia um acordo com o Irã e que o objetivo é impedir o avanço nuclear do país. "Estamos nos momentos finais do que será um acordo muito, muito bom, que não permitirá de forma alguma armas nucleares", afirmou.

Presidente também declarou que o Estreito de Ormuz voltaria a operar normalmente após a assinatura de um eventual acordo. "O estreito vai abrir imediatamente. Vai abrir assim que for assinado, o que pode acontecer em dois ou três dias", disse.

Ele minimizou obstáculos nas conversas e afirmou que um acerto pode sair rapidamente. "Não acho que haja qualquer ponto de discórdia", declarou.