SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jornalista Cristiane Sampaio, da TV Câmara, foi encontrada morta, aos 40 anos, dentro do apartamento onde morava em Brasília, nesta segunda-feira (8). A morte foi confirmada pelo sindicato de jornalistas do Distrito Federal, órgão do qual ela foi diretora.

Cristiane foi achada sem vida dentro do próprio apartamento. O corpo da jornalista não tinha sinais aparentes de violência. A causa da morte não foi divulgada.

Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF lamentou a morte de Cristiane. Em nota, o órgão manifestou "seu mais profundo pesar pelo falecimento da jornalista", e lembrou que ela foi diretora do órgão por duas gestões consecutivas, entre 2019 e 2025.

O órgão afirmou que Cristiane era "empenhada na luta em defesa da categoria", além de ser defensora do jornalismo de qualidade. "Como jornalista, Cris ostentava as três características fundamentais da nossa profissão: curiosidade, rigor jornalístico e humanidade. Como amiga e sindicalista, ela iluminava os espaços com seu companheirismo, coração grande e seu sorriso acolhedor", ressaltou o sindicato.

Natural do Ceará, Cristiane morava em Brasília desde 2016, onde foi repórter do site Brasil de Fato. Atualmente, ela trabalhava como produtora na TV Câmara, órgão público.

Ela era formada em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Antes de trabalhar na capital federal, ela trabalhou na produção de jornais da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no estado, e também atuou como assessora de imprensa do Ministério Público cearense.

Cristiane definia a si mesma como "uma repórter de alma amanteigada e sempre em busca da palavra exata". Até o momento, não há informações sobre o velório da jornalista.

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