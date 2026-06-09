SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nasa anunciou nesta terça-feira (9), em uma entrevista coletiva realizada no Centro Espacial Johnson, em Houston (Estados Unidos), os quatro astronautas que formarão a tripulação da missão Artemis 3, preparatória para uma futura alunissagem lunar.

A missão será conduzida por Randy Bresnik (comandante), Luca Parmitano (piloto), Andre Douglas (especialista de missão) e Frank Rubio (especialista de missão). Ela vai e desenrolar por inteiro em órbita terrestre baixa.

Bresnik é veterano na Nasa, tendo se juntado à agência em 2004. Ele participou de duas expedições à Estação Espacial Internacional (ISS) e voou a bordo das missões STS-129, dos antigos ônibus espaciais americanos, e da missão Soyuz MS-05.

Parmitano é astronauta da ESA, a Agência Espacial Europeia, e o único não americano na missão. Ele foi o primeiro comandante italiano da ISS.

Rubio é outro veterano, com o recorde de voo espacial mais longo realizado por um americano (371 dias) e duas expedições realizadas à ISS.

Por fim, Douglas é um novato na Nasa, tendo se juntado à agência em 2021 e fará sua primeira missão espacial.

O astronauta reserva selecionado para a missão é o americano Bob Heintz, veterano de duas expedições à Estação Espacial Internacional, caso haja alguma necessidade de substituição.

Depois que os astronautas forem lançados em uma cápsula Orion impulsionada por um foguete SLS, eles manobrarão o veículo para encontrar e acoplar com módulos lunares desenvolvidos pela iniciativa privada. Os dois em desenvolvimento são o Starship, da SpaceX, e o Blue Moon Mark 2, da Blue Origin.

Pelo cronograma da Nasa, a missão deve ser realizada no ano que vem, abrindo caminho para o primeiro pouso lunar tripulado do programa em 2028.

Essa nova configuração da Artemis 3, como um teste de ínterim, é uma novidade recente, instituída depois que Jared Isaacman assumiu como administrador da Nasa, no ano passado. A ideia é que a agência tenha uma cadência de voos maior a fim de desenvolver a "memória muscular" de realizar missões além da órbita terrestre baixa com o SLS.

A Artemis 3 será apenas o terceiro voo do superfoguete desenvolvido pela Nasa. O primeiro foi em 2022, com a missão não tripulada Artemis 1, e o segundo em abril deste ano, com a histórica Artemis 2 -a primeira a levar humanos em uma volta ao redor da Lua neste século.

O PROGRAMA ARTEMIS

O programa Artemis -o nome é uma homenagem à deusa grega da caça e irmã gêmea de Apollo- soma duas missões realizadas.

A primeira foi em 2022. Com a Orion no topo, o foguete SLS (Space Launch System) partiu de Cabo Canaveral, na Flórida, em 16 de novembro. Ocupada somente por manequins, a espaçonave da Artemis 1 sobrevoou o satélite e chegou a ficar a menos de 130 quilômetros do solo lunar. O retorno à Terra ocorreu em 11 de dezembro.

A segunda missão é mais recente: 2026. A Artemis 2 teve início em 1º de abril e também usou o foguete SLS e a cápsula Orion. Mas desta vez quatro astronautas estavam a bordo: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.

Eles se tornaram os humanos a viajar mais longe da Terra: 406,7 mil quilômetros, quebrando o recorde da tripulação da Apollo 13, de 1970. Eles contornaram o satélite, acompanharam um eclipse solar e regressam ao planeta, aonde chegaram em 10 de abril.