Uma reportagem dasobre vacinação de indígenas e um material especial do Caminhos da Reportagem, da, sobre as memórias da pandemia, foram escolhidos como finalistas da primeira edição do prêmio de jornalismo promovido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

A reportagem Profissionais de saúde vencem desafios para vacinação em área indígena, da Agência Brasil, de autoria da repórter Tâmara Freire Cardoso, com edição de Maria Claudia, ficou entre as três finalistas na categoria jornalismo impresso e digital.

A investigação jornalística destaca ainda as peculiaridades culturais do serviço prestado aos indígenas. O atendimento é descentralizado, respeitando crenças e práticas tradicionais de cada etnia.

Pandemia

Na categoria Televisão, o material do Caminhos da Reportagem, programa jornalístico da TV Brasil, produzido após cinco anos da pandemia de covid, está entre os três finalistas. A jornalista Ana Graziela Aguiar foi a responsável pelo especial, que teve envolvimento de uma equipe de mais de 20 profissionais da empresa.



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O programa traz as histórias de famílias que perderam entes queridos e destaca o trabalho de profissionais em busca do tratamento da doença. A atração jornalística ainda aborda a resistência à vacinação impulsionada pelas fake news.

Combate à desinformação

Ao todo, o prêmio recebeu 158 trabalhos, sendo 140 no eixo de Jornalismo Profissional e 18 no de Comunicação Institucional.

O Cofen destaca que a iniciativa foi desenvolvida com o objetivo de valorizar o jornalismo que contribui para ampliar a visibilidade e o reconhecimento social da enfermagem, combater desinformação e valorizar as atividades dos profissionais da saúde.

Confira a lista completa dos 21 finalistas

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