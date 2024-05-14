ACESSA.com | Juiz de Fora - Minas Gerais | Portal de Not?cias

Política

Bolsonaro escolhe Juiz de Fora para iniciar campanha de reeleição na próxima terça (16)

Cidade

Manifestantes participam de ato contra cortes na Educação e ataques ao sistema eleitoral

Com o apoio da UFJF, entidades representativas, coletivos e movimentos sociais replicaram a mensagem da mobilização nacional

Seus Direitos

Procon lança pesquisa satisfação de consumidores com Planos de Saúde

Para participar, o consumidor pode ir até o Procon ou preencher questionário pela internet

Cidade

Portal de Notícias ACESSA.com de cara nova a partir desta sexta-feira (12)

Portal de Notícias ACESSA.com de cara nova a partir desta sexta-feira (12)

Política

Ato pela democracia une sociedade com falas duras e contra golpismo de Bolsonaro

Ato pela democracia une sociedade com falas duras e contra golpismo de Bolsonaro

Esporte

PJF promove desfile de abertura da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador

PJF promove desfile de abertura da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador

Evento acontece na manhã deste domingo (14)

Cidade

Servidor público é preso suspeito de desviar dinheiro da Prefeitura de Santos Dumont

A Prefeitura não quis se manifestar enquanto o caso correr em sigilo pelo MPMG

Cidade

Homem é preso com drogas no Bairro Jóquei Clube

Ao perceber a presença da Polícia Militar, suspeito tentou fugir e se desfazer do entorpecente

Política

Depois de sexta (5) já saberemos oficialmente quais serão os candidatos à Presidência da República, Governador e Deputados Federal e Estadual. Com a proximidade do início oficial da campanha eleitoral e com as informações sobre os candidatos já confirmados até o momento, você já definiu em que candidatos pretende votar em outubro?

Voc? j? decidiu em quem vai votar nas Elei?es 2022?

Política

Carta pela democracia reúne quase 2 mil militares e mais de 8 mil policiais

Carta pela democracia reúne quase 2 mil militares e mais de 8 mil policiais

Cidade

Erros nas obras da BR-440 afetam a qualidade de vida da população

Erros nas obras da BR-440 afetam a qualidade de vida da população

Pareceres elaborados na UFJF apontam problemas e possíveis soluções para as demandas criadas a partir das obras de construção da BR-440

Turismo

PJF sanciona lei que incentiva o turismo em JF e estimula a regionalização

PJF sanciona lei que incentiva o turismo em JF e estimula a regionalização

Um dos grandes avanços da lei é estar vinculada ao Plano Municipal de Turismo, que tem vigência de 12 anos

Esporte

Corridas de Rua movimentam Juiz de Fora no segundo semestre

Corridas de Rua movimentam Juiz de Fora no segundo semestre

Provas começam em agosto e vão até o mês de dezembro

Negócios

Inflação no Brasil está entre as mais altas do mundo

Inflação no Brasil está entre as mais altas do mundo

Esporte

Do início na natação, por problemas respiratórios, à Campeão Brasileiro

Do início na natação, por problemas respiratórios, à Campeão Brasileiro

Mateus Medeiros Rodrigues é medalha de ouro nos 200 metros borboleta

Colunas & Opiniões

Cidade

Confusão é registrada na porta de colégio no Centro

Confusão é registrada na porta de colégio no Centro

Caso foi identificado como ameaça pela Polícia Militar, ninguém se feriu durante a briga

Cidade

Portaria determina que PJF recolha apenas cães e gatos não tutelados

Portaria determina que PJF recolha apenas cães e gatos não tutelados

Medidas emergenciais terão terão caráter temporário e excepcional

Cidade

Fieis celebram festa de Santa Clara em Juiz de Fora

Fieis celebram festa de Santa Clara em Juiz de Fora

Nesta quinta (11) acontece a procissão luminosa saindo do pátio da Escola Engenheiro André Rebouças para a Igreja Santa Clara

Esporte

Jogos Intercolegiais de Futsal começam nesta quinta-feira (11)

Jogos Intercolegiais de Futsal começam nesta quinta-feira (11)

O Sport Club recebe as primeiras partidas da competição

Pelo Brasil

Pobreza chega a recorde de quase 20 milhões nas metrópoles brasileiras

Pobreza chega a recorde de quase 20 milhões nas metrópoles brasileiras

