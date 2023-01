Estão abertas as inscrições para o processo seletivo público simplificado para a contratação temporária de médicos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde para o Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Região Macro Sudeste e Macro Leste do Sul (SAMU – 192/ CISDESTE). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário de inscrição no site do Cisdeste até sexta-feira (13).

O Processo seletivo selecionará candidatos para contratação imediata e cadastro de reserva para os seguintes municípios: Carangola, Juiz de Fora, Leopoldina, Lima Duarte, Muriaé, Santos Dumont, Ubá, Manhuaçu, Ponte Nova e Viçosa.



Os profissionais selecionados receberão salário compatível com o mercado, além de benefícios e vantagens, como: auxílio-alimentação, seguro de vida, prêmio por desempenho individual e coletivo, 13º salário, férias, FGTS, horas-extras, seguro-desemprego, parcerias e convênios.

As inscrições podem ser realizadas neste link

Edital completo pode ser conferido neste link