Estão abertas as inscrições para o concurso de técnico-administrativos em Educação (TAEs) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O procedimento deve ser realizado, exclusivamente, pela página da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), até às 17h do dia 22 de março. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de classificação da vaga. Para as vagas do nível D, a taxa é de R$100, e para a vaga de nível E, de R$130. Veja o edital completo.

Isenção de taxa de inscrição

É possível pedir isenção do pagamento da inscrição entre às 9h desta segunda-feira, dia 13, até às 23h59 do dia 14. O requerimento de isenção também estará disponível on-line. O resultado da análise será divulgado em 17 de março.

Retificação no número de vagas

Em uma nova retificação, o concurso ampliou o número de vagas do cargo de Assistente em Administração (Juiz de Fora), totalizando agora 29 vagas, sendo 19 para a ampla concorrência, seis para negros e quatro para pessoas com deficiência. Há ainda duas vagas para técnico da Tecnologia da Informação (Governador Valadares), uma vaga para técnico em Contabilidade (Juiz de Fora) e uma vaga para Arquiteto e Urbanista (Governador Valadares).

Remuneração

Os cargos de assistente em Administração, técnico em Contabilidade e técnico de Tecnologia da Informação são de nível D (Ensino Médio profissionalizante ou Médio completo) com salário básico de R$2.446,96. Já o cargo de Arquiteto e Urbanista é de nível E (superior) e tem remuneração na faixa de R$4.180,66.

Provas

As provas serão aplicadas dia 7 de maio, domingo, às 9h, segundo o horário de Brasília. A duração total é de quatro horas, com realização simultânea em Juiz de Fora e Governador Valadares. Serão 25 questões de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa, Legislação, Matemática e Raciocínio Lógico) e outras 25 de conhecimentos específicos, de acordo com o cargo, todas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final do concurso público será divulgado em 31 de julho de 2023. O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

