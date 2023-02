Nesta quinta-feira (23), o painel de oportunidades de emprego da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o “Vagou, Juiz de Fora”, tem 19 novas vagas ofertadas mais cadastro de reserva. Ao todo, são mais de 607 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva.

Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação. Veja a lista de vagas abaixo:

Vendedor interno (1)

Assistente fiscal (1)

Supervisor de classificação (Cadastro reserva)

Professor de educação física (1)

Consultor de vendas (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de limpeza (10)

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”. As vagas serão divulgadas nos canais da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Tags:

Cadastro emergencial | Concurso | Concurso público | Concursos | Cursos técnicos | Economia | Educação | Educação profissional | Emprego | Ensino | inscrições | MEC | Na Foz | Novos caminhos | oportunidade | Oportunidades | Porto do Açu | Prefeitura | processo seletivo | professores | Rede Municipal | Rio de Janeiro | Secretaria de educação | Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo | Senai | SJB | Sorocaba | tecnologia da informação | Vaga | Vagas | vagou jf | Votorantim