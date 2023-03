A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com vagas abertas para professores substitutos nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. De acordo com a Instituição, as inscrições são gratuitas e os prazos e etapas de avaliação variam de acordo com a seleção. Para acessar os editais completos, é preciso visitar o portal de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado. AS Inscrições vão de 6 a 10 de março.

Veja abaixo as vagas disponíveis:

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Campus Governador Valadares

Edital nº 31/2023

01 vaga – Departamento de Administração

Requisitos: Graduação em Direito e Mestrado em Direito ou na especialidade Sociais e Humanidades da área de avaliação Interdisciplinar, de acordo com a tabela da Capes.

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Seleção: Prova escrita dissertativa, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições até 6 de março.

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Campus Governador Valadares

Edital nº 32/2023

01 vaga – Departamento de Ciências Contábeis

Requisitos: Graduação em Ciências Contábeis e Mestrado na grande área Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Engenharias ou na área de Avaliação Interdisciplinar, segundo a tabela Capes.

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Seleção: Prova escrita dissertativa, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições de 2 a 10 de março.

Instituto de Artes e Design – Campus Juiz de Fora

Edital nº34/2023

01 vaga – Departamento de Música

Requisitos: Graduação em qualquer área e mestrado em qualquer área, de acordo com a tabela Capes (área de conhecimento da seleção: Música: Regência, Canto Coral, Orquestração).

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Seleção: Prova escrita dissertativa, prova prática, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições de 6 a 13 de março.

Colégio de Aplicação João XXIII – Juiz de Fora

Edital nº 35/2023

01 vaga – Departamento de Educação Física

Requisitos: Graduação em Licenciatura em Educação Física.

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Seleção: Prova escrita dissertativa, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições de 7 a 14 de março.

Faculdade de Medicina – Campus Juiz de Fora

Edital nº 36/2023

01 vaga – Departamento Materno Infantil

Requisitos: Graduação em Medicina, Residência Médica em Pediatria reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina.

Regime de trabalho: 20 horas semanais.

Seleção: Prova escrita dissertativa, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições de 6 a 13 de março.

Instituto de Ciências da Vida – Campus Governador Valadares

Edital nº 37/2023

01 vaga – Departamento de Farmácia

Requisitos: Graduação em Farmácia ou Química ou Engenharia Química e mestrado em qualquer área do conhecimento, segundo a tabela Capes.

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Seleção: Prova escrita dissertativa, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições de 6 a 12 de março.

Faculdade de Direito – Campus Juiz de Fora

Edital nº 38/2023

01 vaga – Departamento de Direito Público Formal e Ética Profissional

Requisitos: Graduação em Direito, mestrado em Direito, de acordo com a tabela Capes e inscrição definitiva nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG).

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Seleção: Prova escrita dissertativa, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições de 6 a 10 de março.

