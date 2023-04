A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta terça-feira (11), uma oficina de português, cujas aulas serão ministradas na Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima, localizada na Rua Marília 631, Benfica. A iniciativa é fruto de parceria entre a Escola de Governo da Secretaria Recursos Humanos (SRH) e a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Conforme a Prefeitura, na primeira turma, são disponibilizadas 15 vagas para pessoas com idade mínima de 16 anos. A oficina é inteiramente gratuita, e as inscrições devem ser feitas entre os dias 12 e 18 de abril, diretamente na Casa de Leitura, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. O preenchimento das vagas se dará por ordem de inscrição, com possibilidade de lista de espera para formação de novas turmas.

As aulas terão início no próximo dia 26 e serão ministradas pela professora Adriana Benony, uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, das 15h às 17h. O encerramento da oficina acontece no dia 26 de junho.

“Percebemos que há um número expressivo de imigrantes, principalmente venezuelanos, na Zona Norte. Alguns deles utilizam a nossa biblioteca para leitura e empréstimo de publicações. Em conversa com eles, recebemos a informação de que alguns enfrentam dificuldades com nosso idioma, o que reflete negativamente na inserção no mercado de trabalho, nas relações sociais cotidianas e, até mesmo, na rotina escolar,” afirma a supervisora da Delfina Fonseca Lima, Jaqueline Trovato.

Ela conta que, buscando minimizar a dificuldade relatada e apostando na eficácia do trabalho em rede dentro da estrutura da Prefeitura, foi oficializada a parceria da Funalfa com a Escola de Governo da SRH. A gerente do departamento, Marina Neves, destaca que “a secretaria entendeu que chancelar por meio de certificação e disponibilidade de carga horária da professora de Espanhol Adriana Benony é importante para essa política de inclusão e acolhimento da população migrante”. Ela acrescenta que abrir um núcleo em Benfica possibilita a extensão de um projeto que teve início em 2022, junto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).”

A Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima é um equipamento urbano mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora e gerida pela Funalfa.

Tags:

Curso | Educação | Imigrantes | língua portuguesa | São Paulo