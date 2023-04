A Prefeitura de Muriaé publicou na última segunda-feira (10) o edital de convocação de 102 pessoas aprovadas no concurso público mais recente para funções na Secretaria Municipal de Educação.

São 88 auxiliares de serviço escolar, oito secretários escolares e seis supervisores pedagógicos. A lista completa está disponível em digiescola.com.br/concursopublico2019/, na opção “Edital de Convocação nº 004, de 10 de abril de 2023”.

Segundo a Prefeitura, aqueles que tiverem interesse em assumir a função pública, devem reunir a documentação e apresentá-la no Departamento de Pessoal da Prefeitura de Muriaé, no Centro Administrativo. As perícias admissionais estão agendadas para acontecer já a partir do próximo dia 17.

