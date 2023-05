A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou nesta quinta-feira, (04), a realização do mutirão de empregabilidade em comemoração ao aniversário de Juiz de Fora. O evento acontecerá na sexta-feira (02) de junho, em local a ser divulgado. Empresas e entidades representativas interessadas em participar com a oferta de oportunidades de emprego, podem se inscrever até na próxima semana, no formulário disponível no endereço eletrônico. A participação é gratuita.



Podem se inscrever empresas e/ou entidades com, no mínimo, 50 oportunidades de emprego disponíveis para contratação imediata e/ou cadastro em banco de talentos. O objetivo é promover a inserção de trabalhadores e trabalhadoras em vagas permanentes, temporárias, de aprendizes ou de estágios, além de apoiar empregadores que necessitam contratar.



O mutirão integra as ações do programa “GerAÇÃO JF – Emprego, Renda e Negócios”, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic).

Tags:

Emprego | evento | Vagas