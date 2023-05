O Museu Mariano Procópio abriu nesta sexta-feira (5) as inscrições para o concurso de fotografia amadora “ Um olhar sobre o Museu Mariano Procópio”. Conforme o edital, a iniciativa tem o objetivo de incentivar a visitação ao espaço público cultural e evidenciar as belezas e riquezas existentes no Parque do Museu, através olhar do fotógrafo amador, a iniciativa dialoga com a proposta da 21ª Semana Nacional de Museus, que tem como tema, “Museus, sustentabilidade e bem-estar”.

Os interessados em participar devem ter mais de 18 anos e não desenvolver nenhuma atividade profissional no ramo da fotografia. Além disso, é muito importante que o edital do concurso, disponível nas redes sociais do museu e no site da Prefeitura, seja lido antes da participação. As inscrições devem ser feitas a partir desta sexta-feira, 5, através do link e vão até o dia 14 de maio às 23h59.

O resultado do concurso será divulgado no dia 17 de maio e as três melhores fotografias, escolhidas por uma banca julgadora, serão premiadas com um kit de publicações inéditas do Museu Mariano Procópio e um certificado. Além das três imagens premiadas, as melhores fotografias enviadas irão compor uma mostra virtual que será lançada nos canais oficiais do museu posteriormente.

Confira o edital.

