Serão abertas inscrições para contratação temporária de técnicos em edificações e engenheiros civis para atuarem na Defesa Civil. Os editais foram publicado na sexta-feira (19). O cadastro para o processo seletivo é gratuito e deve ser realizada pela internet. Os interessados podem preencher formulário online entre as 10h da próxima quarta-feira (24) e as 23h59min do dia 26 de maio.

O Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado conforme a necessidade do município. Para o cargo de técnico de edificações, o salário é de R$ 2.837,71. Já para o de engenheiro civil o salário é de R$ 4.959,25.

Os critérios de seleção e classificação são por avaliação de experiência profissional, detalhada nos editais. Os aprovados serão convocados, com o surgimento de vagas, por ordem de classificação e a convocação será por meio da publicação de Aviso no site oficial da Prefeitura de Juiz de Fora.

Os candidatos interessados devem enviar a documentação pelo site da Prefeitura de Juiz de Fora. Após o primeiro envio, o sistema automaticamente bloqueará a tentativa de reenvio de documentos para o mesmo cargo.

Requisitos para concorrer à vaga de Engenheiro Civil

Ensino Superior Completo com diploma de Engenharia Civil, expedido de acordo com a legislação correlata e registrado pelo órgão competente; registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). Saiba mais no edital.

Requisitos para concorrer à vaga de Técnico de Edificações

Segundo grau completo com habilitação específica; diploma ou certificado de Técnico em Edificações, expedido de acordo com a legislação correlata e registrado pelo órgão competente ou diploma/certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico em Edificações; registro no Conselho Profissional específico da área. Saiba mais no edital.

Tags:

Defesa Civil | processo seletivo