A cidade de Juiz de Fora é um dos municípios escolhidos para participar do programa “Talento na Nuvem”, uma parceria da empresa Nexa com a Amazon Web Services (AWS) que irá capacitar 100 mil pessoas em fundamentos de computação em nuvem no Brasil e no Peru, até 2025.



A capacitação é gratuita e contempla aproximadamente cem pessoas em Juiz de Fora, prioritariamente mulheres e/ou adultas, cursistas do terceiro ano do ensino médio, na rede pública de educação, ou egressas do ensino médio, público, que tenham a partir de 17 anos, sem limite máximo de idade.



As aulas remotas terão início no segundo semestre de 2023. O programa faz parte das ações de investimento social da Nexa relacionadas à qualificação profissional e geração de oportunidades de emprego e renda, e conta com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic).



Nesta quarta-feira (14) às 19h30, uma live será realizada no Youtube da Nexa e detalhará o curso e formas de ingresso aos interessados.

Os cursos são gratuitos, divididos em dois perfis:



- Curso “Descubra a Nuvem” – 6 horas de duração

Introdução aos fundamentos da Nuvem

Sem critérios de seleção pré-definidos

Início: 14 de Junho (disponível para acesso após a live)



- Curso Talent PRO – 250 horas (certificação profissional + ingresso em app de empregos)

Introdução à programação e AWS Cloud Pratictioner

Vagas afirmativas para mulheres acima de 17 anos, sendo metade das vagas prioritárias para cadastradas no CADUNICO.

Início: 31 de Julho



O secretário da Sedic, Ignacio Delgado, explica que “a Prefeitura apoia todas as iniciativas que miram na formação dos nossos jovens nesta importante habilidade que, hoje, é tão relevante quanto a alfabetização: a programação, o conhecimento de tecnologia da informação.” Para ele, “o envolvimento de uma grande empresa da cidade com uma empresa internacional de grande relevância nesta área é fundamental para a cidade e para a mocidade”, destaca.