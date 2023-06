Mais de 325 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos em Juiz de Fora, mais cadastros reserva. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Juiz de Fora nesta quarta-feira (14).

Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Veja as vagas anunciadas nesta quarta feira, 14 de junho

Auxiliar contábil (1)



Motorista (1)



Estagiário em marketing (1)



Auxiliar administrativo (1)



Marceneiro (1)



Modelo feminina (5)



Vendedor (1)



Eletricista (1)



Armador de ferragens (2)



Encarregado de obras (1)



Carpinteiro (3)



Ajudante de obras (3)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.

