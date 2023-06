Foi publicado no Diário Oficial o edital do 60º Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O concurso, de provas e títulos, destina-se ao provimento de 75 cargos de promotor de Justiça substituto na instituição. Do total, oito vagas são reservadas a candidatos com deficiência e 15, a candidatos negros.

O concurso terá cinco etapas: Prova Preambular, de caráter eliminatório e classificatório; Provas Especializadas, de caráter eliminatório e classificatório; Exame psicotécnico e exames de higidez física e mental, de caráter subsidiário; Provas Orais, de caráter eliminatório e classificatório; e Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

A primeira etapa está prevista para acontecer no dia 20 de agosto, de 9h às 13h, em locais a serem divulgados. As provas escritas serão nos dias 21 e 22 de outubro. Já as provas orais estão previstas para 2024, no período de 11 de março a 2 de abril.

Inscrições

As inscrições deverão ser efetivadas, exclusivamente, pelo portal da Gestão de Concursos da Fundep, no período de 19 de junho a 18 de julho, até às 17h, horário de Brasília. O valor referente à inscrição é de R$322 e deverá ser pago até o dia 19 de julho.

O edital e o regulamento do concurso estão disponíveis no portal do MPMG ou da Gestão de Concursos da Fundep.

