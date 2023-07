O Tutoria Enem é um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora (PROEX/UFJF) que oferece um curso online e gratuito direcionado às pessoas que irão realizar a prova do Enem 2023. As aulas começarão em agosto, de segunda à quinta-feira, de 19h às 22h e as inscrições vão até o fim de julho por meio deste link.

Os professores do curso são estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) que se reuniram e deram início ao projeto com a intenção de colaborar com o aprendizado de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, que estão cursando o Ensino Médio, ou que já concluíram.



Tags:

Enem | Estudantes