Nesta quarta-feira (2), foram abertas as inscrições de 150 vagas ociosas nas oficinas culturais do Programa Gente em Primeiro Lugar, oferecidas no Centro Cultural Dnar Rocha, que fica localizado na Rua Mariano Procópio, 973, Bairro Mariano Procópio. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, que poderão ser formalizadas somente às sextas-feiras de agosto, dias 4, 11, 18 e 25, sempre das 8h às 16h.



Estão sendo oferecidas oportunidades nas áreas de Capoeira, Artesanato, Grafite, Moda, Teatro, Balé, Samba, Danças Populares, Danças Urbanas, Violão, Percussão, Teclado e Novas Tecnologias. As oficinas são gratuitas para pessoas a partir dos 6 anos e sem limite de idade. Para conferir os dias da semana, os horários de aula e demais informações é preciso se dirigir à secretaria do Dnar Rocha.

A iniciativa é uma referência na democratização do acesso à cultura, trabalhando preferencialmente com segmentos em situação de risco social e buscando atingir as periferias da cidade.

Além das turmas ofertadas no Centro Cultural Dnar Rocha, o Gente em Primeiro Lugar mantém oficinas em todas as regiões da cidade. Essa rede é viabilizada por meio de parceria com 37 instituições públicas e privadas. Atualmente, são disponibilizadas 1.480 vagas, totalizando 45 turmas, em 35 bairros.