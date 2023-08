Estão abertas as inscrições para o Curso de Xilogravura ministrado pelo artista Rafael Dantas no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), localizado na Avenida Getúlio Vargas 200, Centro. O conteúdo é ministrado no Ateliê de Gravura Adriana Pereira, totalizando quatro aulas, que acontecem sempre aos sábados, das 19h às 21h. O início é imediato, e a participação é aberta a todos os interessados, com idade mínima de 18 anos.

Rafael Dantas informa que o investimento total é de R$ 100 para pessoas que tenham material próprio: goivas, madeiras e linóleo. “Com o material incluso, o valor do curso é de R$ 150. As vagas são limitadas, e as pessoas interessadas devem garantir sua participação pelo WhatsApp (32) 98414-4285, por meio do qual também é possível tirar eventuais dúvidas.”

A xilogravura é uma técnica de impressão sobre relevo, com matriz de madeira entalhada, utilizada por grandes artistas e pela literatura de cordel. No curso, os alunos aprenderão técnicas de gravação em madeira tradicional, MDF e borracha, impressão tradicional, manuseio da prensa, técnicas matrizes coloridas e matriz perdida.

Radicado em Juiz de Fora há cinco anos, Rafael Dantas é formado em Gravura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Trabalha como ilustrador (@rafaeldantasilustra) e soma 28 anos de atuação na área artística. Foi professor do Sesc Rio de Janeiro e monitor de xilogravura e gravura em metal na UFRJ.

O CCBM é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

