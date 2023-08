A Prefeitura de Juiz de Fora publicará nesta sexta-feira (11) o edital de concurso público para provimento de vagas para o cargo de Agente de Combate a Endemias. O documento será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo). O anúncio foi feito pelo Secretário de Recursos Humanos, Rogério de Freitas.

“É uma profissão muito importante, pois são responsáveis pelo combate à doenças, como dengue, zika e chikungunya, e são de extrema importância para a vida, saúde e bem-estar da nossa população”, destacou o titular da SRH.

O edital prevê 30 vagas. As inscrições estarão abertas entre 16 de outubro e 14 de novembro. O certame terá quatro fases: prova objetiva, prova de títulos, teste de aptidão física e curso de formação. A primeira etapa está prevista para 10 de dezembro, com a realização da prova objetiva. Para participar, o candidato deve possuir ensino médio completo. O salário do cargo é de R$ 2.640,00 e a jornada semanal de 40 horas.

