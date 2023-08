A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) está realizando cursos gratuitos sobre educação financeira em Juiz de Fora. Esta é uma iniciativa que visa informar a população sobre noções de planejamento financeiro. O primeiro deles é o “Educação Financeira e Orçamento Familiar", que funciona em carga horária ampliada, com certificação de oito horas ao final das atividades e as inscrições para a próxima turma começam no dia 21 de agosto. A primeira aula ocorreu na última terça (8) e, segundo o Procon, o curso contou com cerca de 40 participantes.



Já o outro curso ofertado é o workshop “Educação Financeira, Empreendedorismo e Empoderamento para Mulheres”. Esse acontece no dia 24 de agosto, de 14h30 às 17h30, e já está com as vagas esgotadas. O workshop tem como principal foco promover o empoderamento feminino através de informações sobre educação financeira e empreendedorismo. O Procon informa que em breve serão divulgadas as inscrições para a próxima turma.